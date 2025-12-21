Челестини выбрал лучшего игрока России в 2025 году

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини определил лучших футболистов 2025 года в России.
На первое место швейцарский специалист поставил полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
Также в его пятерку вошли: Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»).
- Кисляк в этом сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
- ЦСКА после первой части сезона занимает 4-е место в чемпионате России.
Источник: «Спорт-Экспресс»