Отец Егорова – о допросе сына: «Из человека сделали преступника, который вывозил отсюда миллиарды»

Экс-арбитр Игорь Егоров проккомментировал историю с допросом его сына Егора, работающего на матчах РПЛ.

Он ответил на вопрос, как сейчас обстоит ситуация с ним.

– Обстоит как обстоит. Он дома, все нормально, готовится к сезону.

– Улететь в отпуск в итоге не удалось?

– Нет, не удалось. Самолет уже улетел, поэтому тю-тю.

– История о том, что Егора реально задержали – это чушь?

– Его опросили и отпустили. А то что его задержали, когда он пытался вылететь за границу, что он убегал, как кто-то писал, – это большая-большая глупость, нелепость. Он прилетел рейсом Нижний Новгород-Москва. И в Москве к нему подошли, предъявили документы и дальше он поехал с людьми в МВД, в Следственный комитет. Там три часа побыл и отправился домой.

Поэтому все эти новости о том, что он куда-то бежал, чего-то хотел, инсайдер такой, другой... Надо написать то, что есть, хоть что-то правдивое. А то из человека сделали преступника, который уже вывозил отсюда миллиарды, награбленные непонятно где, непонятно как. Хочется правдивости, а не фантазий на общие темы.

– Но денежки за отпуск сгорели, получается?

– Самолет улетел.

– Как и забронированный отель. А это все недешево в наше время.

– Это недешево, но и не критично. Все нормально.