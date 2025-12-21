Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я много раз высказывался про лимит на легионеров. Каждому легионеру есть своя роль. Если убрать всех легионеров, то не будет прогресса чемпионата России. Если будут приезжать топовые легионеры, то будут расти молодые футболисты, и русские футболисты могут стать топовыми.

Всех легионеров нельзя убирать, но и привозить ниже среднего тоже не хотелось бы. Мы тогда вообще будем деградировать. И так сейчас деградируем, потому что все играют в одном соку, а играть между собой – это чемпионат пивзавода получается», – сказал Глушаков.