Талалаев высказался о своем будущем на фоне интереса топ-клубов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал понять, что пока не собирается покидать клуб на фоне интереса других команд.
«Чтобы сразу закрыть все темы подобного рода – я никуда не собираюсь, поскольку чувствую, что нахожусь на своем месте.
У меня сильный клуб, сильные руководители, и у нас амбициозные планы. И если все договоренности, которые были «на берегу», будут соблюдаться и впредь – уверен, что мы пойдем намного дальше, чем сегодня находимся», – сказал Талалаев.
- «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
- Талалаев в этом году привел команду к победе в Первой лиге.
- Калининградцы возобновят сезон 27 февраля матчем против «Зенита».
Источник: «Спорт-Экспресс»