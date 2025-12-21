Талалаев высказался о своем будущем на фоне интереса топ-клубов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал понять, что пока не собирается покидать клуб на фоне интереса других команд.

«Чтобы сразу закрыть все темы подобного рода – я никуда не собираюсь, поскольку чувствую, что нахожусь на своем месте.

У меня сильный клуб, сильные руководители, и у нас амбициозные планы. И если все договоренности, которые были «на берегу», будут соблюдаться и впредь – уверен, что мы пойдем намного дальше, чем сегодня находимся», – сказал Талалаев.