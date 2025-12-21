Погребняк не согласен с решением ФИФА по Кержакову

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за команду.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Честно говоря, все равно, кто на первом месте. Но надо дождаться официального решения.

Наверное, не совсем правильно так пересматривать голы – после драки кулаками не машут. Если задним числом будем голы засчитывать, то я там тоже могу подняться. Есть один рекордсмен – и точка», – сказал Погребняк.