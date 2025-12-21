Глушаков разочарован «Спартаком»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков недоволен результатами московской команды в 2025 году.

«Я не буду предвзятым, не буду что-то наговаривать, мне «Спартак» небезразличен.

«Спартак» всегда должен играть за высокие места в турнирной таблице и выигрывать чемпионство. И по составу, и по всему они довольно неплохо укомплектованы, но результата нет.

Наверное, меня это разочаровывает больше. А так, затрудняюсь даже сказать, какие разочарования и какие команды еще бы выделить, потому что больше душа лежит к «Спартаку», – сказал Глушаков в видео в телеграм-канале.