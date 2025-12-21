Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day

Сегодня, 16:41
4

Автор «Чемпионата» Константин Кринский считает, что в РПЛ стоит ввести аналог Boxing Day.

«Прикиньте, если бы в РПЛ был период как Boxing Day в АПЛ.

В нынешнем сезоне плотность матчей какая-то впечатляющая – 40 игр за 16 дней. То есть по 2,5 матча ежесуточно. Но дело не в этом.

Я тут задумался, какой отрезок в России мог бы быть одновременно праздничным и в стране, и в нашем футболе. И вариант ровно один.

Майские праздники идеально подходят для российского аналога Boxing Day. Предпосылки, что могло бы быть круто, имеются:

  • Идеальная погода для футбола – без изнуряющей жары и снега;
  • Шикарный тайминг – два слота государственных выходных + промежуток между ними;
  • Практически финал сезона, то есть решается многое;
  • Можно днeм сходить на футбол всей семьeй – большинство чиллит.

Грустно только, что замутить такой период в РПЛ – это риски, на которые никто не пойдeт. Будут ссылаться на дачников, шашлыки в парке и пьяные гулянки.

Но ведь когда-то и Boxing Day был просто предрождественским периодом по покупке подарков и хождению в гости.

А футбол с годами как-то в эти приятные хлопоты вклинился. И теперь абсолютно неотделим», – написал Кринский.

Еще по теме:
Глушаков ответил, какой тренер должен возглавить «Спартак»
Погребняк вновь надел форму «Спартака»
Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную 2
Источник: телеграм-канал Константина Кринского
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1766325429
Боксинг дэй это традиция, нельзя так просто взять и придумать традицию. Как дачу, шашлыки и пьянку на майские никто не придумывал, они сами по себе появились.
Ответить
Тинез Розоп
1766325863
А наши выдержат?…
Ответить
рылы
1766327642
даун. под конец сезона все вымотанные, и задача только одна: выиграть чемпионство (или спастись от фнл). все к этому готовятся, настраиваются. а он тут мясорубку предлагает. и про дачников не миф нифига, в мае ходит меньше зрителей. вместо майских шашлыков пойти на стадион и потерять день - зашибись идея. жёны оценят. ведь вся же семья будет только ЗА, чтобы батя попёрся на стадион, а не с детьми выехать на дачу, природу, или в небольшой тур по россии, хотя бы по золотому кольцу. не зря же на майские цены взвинчивают примерно все: ржд, самолёты, отели, всякие базы в лесах, санатории и т.п. значит, народ ездит. в мировоззрении этого полудурка, на майских все сидят по домам и ничего не делают, никуда не ездят, дел никаких нет. большинство же чиллит, как он визжит.
Ответить
DMитрий
1766334005
Со своим аналогом ещё не разобрались, а тут английский хотят.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Все новости
Все новости
Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ
20:06
Мостовой назвал клуб Примеры, в котором мог бы играть Тюкавин
19:40
Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду
19:29
2
Стало известно, получал ли «Зенит» официальное предложение по Нино
19:18
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
18:51
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Отец Егорова – о допросе сына: «Из человека сделали преступника, который вывозил отсюда миллиарды»
17:15
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
17:00
2
Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
16:50
7
В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day
16:41
4
Глушаков ответил, какой тренер должен возглавить «Спартак»
16:29
1
ВидеоПогребняк вновь надел форму «Спартака»
16:20
Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную
16:09
3
Пономарев резко прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «С какого бодуна это делать?»
16:04
7
Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»
15:53
10
Погребняк не согласен с решением ФИФА по Кержакову
15:36
Глушаков разочарован «Спартаком»
15:30
3
Ташуев против обмена Дивеева на Гонду: «Вообще не понимаю»
15:15
Талалаев высказался о своем будущем на фоне интереса топ-клубов
15:01
«Оренбург» ведет переговоры о переходе форварда «Локомотива»
15:00
Названы отступные за Бителло по контракту с «Динамо»
14:47
ФотоСперцян встретился с Ибрагимовичем в Дубае
14:28
8
«Зенит» включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА
14:14
3
Аршавин ответил, нужен ли Соболев «Зениту»
13:48
3
ФотоЕще один спартаковец сделал предложение своей девушке
13:26
3
Аршавин назвал 3 позиции в «Зените», требующие усиления
13:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 