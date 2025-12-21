В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day

Автор «Чемпионата» Константин Кринский считает, что в РПЛ стоит ввести аналог Boxing Day.
«Прикиньте, если бы в РПЛ был период как Boxing Day в АПЛ.
В нынешнем сезоне плотность матчей какая-то впечатляющая – 40 игр за 16 дней. То есть по 2,5 матча ежесуточно. Но дело не в этом.
Я тут задумался, какой отрезок в России мог бы быть одновременно праздничным и в стране, и в нашем футболе. И вариант ровно один.
Майские праздники идеально подходят для российского аналога Boxing Day. Предпосылки, что могло бы быть круто, имеются:
- Идеальная погода для футбола – без изнуряющей жары и снега;
- Шикарный тайминг – два слота государственных выходных + промежуток между ними;
- Практически финал сезона, то есть решается многое;
- Можно днeм сходить на футбол всей семьeй – большинство чиллит.
Грустно только, что замутить такой период в РПЛ – это риски, на которые никто не пойдeт. Будут ссылаться на дачников, шашлыки в парке и пьяные гулянки.
Но ведь когда-то и Boxing Day был просто предрождественским периодом по покупке подарков и хождению в гости.
А футбол с годами как-то в эти приятные хлопоты вклинился. И теперь абсолютно неотделим», – написал Кринский.