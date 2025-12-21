В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day

Автор «Чемпионата» Константин Кринский считает, что в РПЛ стоит ввести аналог Boxing Day.

«Прикиньте, если бы в РПЛ был период как Boxing Day в АПЛ.

В нынешнем сезоне плотность матчей какая-то впечатляющая – 40 игр за 16 дней. То есть по 2,5 матча ежесуточно. Но дело не в этом.

Я тут задумался, какой отрезок в России мог бы быть одновременно праздничным и в стране, и в нашем футболе. И вариант ровно один.

Майские праздники идеально подходят для российского аналога Boxing Day. Предпосылки, что могло бы быть круто, имеются:

Идеальная погода для футбола – без изнуряющей жары и снега;

Шикарный тайминг – два слота государственных выходных + промежуток между ними;

Практически финал сезона, то есть решается многое;

Можно днeм сходить на футбол всей семьeй – большинство чиллит.

Грустно только, что замутить такой период в РПЛ – это риски, на которые никто не пойдeт. Будут ссылаться на дачников, шашлыки в парке и пьяные гулянки.

Но ведь когда-то и Boxing Day был просто предрождественским периодом по покупке подарков и хождению в гости.

А футбол с годами как-то в эти приятные хлопоты вклинился. И теперь абсолютно неотделим», – написал Кринский.