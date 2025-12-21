Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, кто мог бы возглавить команду.
«Да я давно говорил, что можно и Тихонова попробовать, и Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное.
Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат», – сказал Глушаков.
- Сейчас обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: телеграм-канал «Денис Глушаков 𝟖»