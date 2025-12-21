Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, кто мог бы возглавить команду.

«Да я давно говорил, что можно и Тихонова попробовать, и Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное.

Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат», – сказал Глушаков.