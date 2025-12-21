Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду

Экс-спортивный директор «Зенита», бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил возможный обмен защитника москвичей Игоря Дивеева на форварда петербуржцев Лусиано Гонду.

«ЦСКА хочет обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из «Зенита»? Как по мне, так это полный бред. Честно, не понимаю, откуда вообще берется вот такая информация.

Это же чистый бред. На мой взгляд, это вообще невыполнимая история. Как можно отдать одного из лучших защитников России в обмен на иностранца? Полный бред», – заявил Корнеев.