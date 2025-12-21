Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду

Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду

Сегодня, 19:29
2

Экс-спортивный директор «Зенита», бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил возможный обмен защитника москвичей Игоря Дивеева на форварда петербуржцев Лусиано Гонду.

«ЦСКА хочет обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из «Зенита»? Как по мне, так это полный бред. Честно, не понимаю, откуда вообще берется вот такая информация.

Это же чистый бред. На мой взгляд, это вообще невыполнимая история. Как можно отдать одного из лучших защитников России в обмен на иностранца? Полный бред», – заявил Корнеев.

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Еще по теме:
«Зенит» не получал официальных предложений по Нино
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
Два московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Корнеев Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766335393
а нам-то нахера дивеев? эракович, дркушич, алип. и нино не собираются отдавать. даже если под лимит, то до конца сезона ставить вратаря и двух россиян, выбор есть: тот же алип (не легионер), глушенков, мостовой, дельфинарий. и это ещё без учёта того, что вендел к октябрю прожил в россии 5 лет, может получить паспорт.
Ответить
Интерес
1766337882
А посмотрим.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Все новости
Все новости
Челестини выбрал лучшего игрока России в 2025 году
20:55
Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ
20:06
Мостовой назвал клуб Примеры, в котором мог бы играть Тюкавин
19:40
Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду
19:29
2
Стало известно, получал ли «Зенит» официальное предложение по Нино
19:18
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
18:51
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Отец Егорова – о допросе сына: «Из человека сделали преступника, который вывозил отсюда миллиарды»
17:15
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
17:00
2
Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
16:50
7
В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day
16:41
4
Глушаков ответил, какой тренер должен возглавить «Спартак»
16:29
1
ВидеоПогребняк вновь надел форму «Спартака»
16:20
Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную
16:09
3
Пономарев резко прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «С какого бодуна это делать?»
16:04
7
Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»
15:53
10
Погребняк не согласен с решением ФИФА по Кержакову
15:36
Глушаков разочарован «Спартаком»
15:30
3
Ташуев против обмена Дивеева на Гонду: «Вообще не понимаю»
15:15
Талалаев высказался о своем будущем на фоне интереса топ-клубов
15:01
«Оренбург» ведет переговоры о переходе форварда «Локомотива»
15:00
Названы отступные за Бителло по контракту с «Динамо»
14:47
ФотоСперцян встретился с Ибрагимовичем в Дубае
14:28
8
«Зенит» включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА
14:14
3
Аршавин ответил, нужен ли Соболев «Зениту»
13:48
3
ФотоЕще один спартаковец сделал предложение своей девушке
13:26
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 