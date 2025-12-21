Стало известно, получал ли «Зенит» официальное предложение по Нино

«Флуминенсе» не делал «Зениту» официальных предложений о трансфере Нино.

Сообщается, что никто из руководства бразильского клуба не связывался с петербуржцами и не запрашивал информацию об условиях сделки.

20 декабря президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро в интервью заявил, что клуб договорился о переходе с самим Нино, однако петербуржцы проигнорировал все запросы по поводу трансфера.

В приобретении бразильца также был заинтересован «Крузейро», но игрок отдаeт предпочтение «Флуминенсе».

Клуб готов заплатить за 28-летнего игрока 10 миллионов евро, однако «Зенит» рассмотрит продажу бразильца, если получит предложение в размере 20-25 миллионов евро.