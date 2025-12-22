Введите ваш ник на сайте
Агент Сильянова высказался об интересе «Зенита»

Сегодня, 12:05

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, отметил, что «Зенит» сейчас не заинтересован в игроке.

Он ответил на вопрос , в каком случае его клиент может покинуть столичный клуб.

– Не совсем корректная формулировка – мы не можем сами выражать желание покинуть команду. Если в «Локомотив» придет предложение, устраивающее руководство клуба, можно будет начинать говорить об уходе. Больше мне трудно что-то сформулировать.

– Александр доволен своим игровым временем в «Локомотиве»?

– С учетом того, что он пропустил только 3-4 игры, и то по состоянию здоровья – у него была небольшая травма, а остальные провел от звонка до звонка, то никакого недовольства здесь быть не может.

«Зенит» сохраняет интерес к Александру?

– Это абсолютно старая информация. Это было год или полтора года назад, когда у Александра подходил к концу контракт с «Локомотивом. Тогда да, интерес был. Но после того, как Александр продлил трудовое соглашение, питерский клуб больше никак не проявлялся.

  • 24-летний Сильянов в этом сезоне провел 23 матча за «Локомотив», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракт с «Локомотивом» рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

