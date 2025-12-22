Стало известно, как «Зенит» и ЦСКА договорились по переходам Гонду и Дивеева

«Зенит» летом этого года несколько раз отказывался продавать нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА. После этого красно-синие предложили петербуржцам включить в сделкку трансфер Игоря Дивеева, в результате чего стороны пришли к соглашению.

Усиление позиции центрального защитника является одной из приоритетных задач для сине-бело-голубых. Стороны надеются закрыть сделку на этой неделе. Дивеев и Гонду подпишут контракты, несмотря на то, что находятся в отпуске.

Несмотря на малое количество игрового времени в «Зените», Гонду спокойно тренировался и коммуницировал с тренерским штабом, не портя атмосферу в раздевалке. В ЦСКА высоко оценивают профессиональные качества футболиста, что также повлияло в пользу сделки.