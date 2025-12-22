Стало известно, как «Зенит» и ЦСКА договорились по переходам Гонду и Дивеева

«Зенит» летом этого года несколько раз отказывался продавать нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА. После этого красно-синие предложили петербуржцам включить в сделкку трансфер Игоря Дивеева, в результате чего стороны пришли к соглашению.
Усиление позиции центрального защитника является одной из приоритетных задач для сине-бело-голубых. Стороны надеются закрыть сделку на этой неделе. Дивеев и Гонду подпишут контракты, несмотря на то, что находятся в отпуске.
Несмотря на малое количество игрового времени в «Зените», Гонду спокойно тренировался и коммуницировал с тренерским штабом, не портя атмосферу в раздевалке. В ЦСКА высоко оценивают профессиональные качества футболиста, что также повлияло в пользу сделки.
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
Источник: Legalbet