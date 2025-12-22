Введите ваш ник на сайте
Стало известно, как «Зенит» и ЦСКА договорились по переходам Гонду и Дивеева

Сегодня, 09:16
4

«Зенит» летом этого года несколько раз отказывался продавать нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА. После этого красно-синие предложили петербуржцам включить в сделкку трансфер Игоря Дивеева, в результате чего стороны пришли к соглашению.

Усиление позиции центрального защитника является одной из приоритетных задач для сине-бело-голубых. Стороны надеются закрыть сделку на этой неделе. Дивеев и Гонду подпишут контракты, несмотря на то, что находятся в отпуске.

Несмотря на малое количество игрового времени в «Зените», Гонду спокойно тренировался и коммуницировал с тренерским штабом, не портя атмосферу в раздевалке. В ЦСКА высоко оценивают профессиональные качества футболиста, что также повлияло в пользу сделки.

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1766387789
Дивеев забил больше чем Гонду.
Ответить
shurik45
1766391623
Это какой то позор!
Ответить
Юбиляр
1766392049
Да как, как - админресурс, позвонили откуда следует и "порекомендовали"! Гыгыгы ЗПРФ!
Ответить
Интерес
1766397394
Всё остальное мы узнаем потом,что блажить попусту? Я тоже был против НЕКОЕГО ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА, а теперь Челестини-настоящий строевой конь.Не то что бегунок по командам Лысый Мерин, тяжеловесный битюг Федот и цирковой пони Гонча. Гонду мне симпатичен,хотя пришествие аргентинцев в ЦСКА пока не особенно срабатывает.
Ответить
