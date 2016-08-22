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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Колосков (Уфа), Илья Елеференко (Москва)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Анжи

19.08.2016, Пятница, 19:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 4 тур Рубин - Анжи Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 19:00 Рубин 1:2 Анжи
14 тур
1 ноября, воскресенье 16:30 Анжи 1:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 16:00 Анжи 1:0 Рубин
12 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Рубин 5:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 18:00 Анжи 2:1 Рубин
13 тур
28 октября, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Анжи 3:1 Рубин
37 тур
1 апреля, воскресенье 16:15 Рубин 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 17:45 Рубин 0:3 Анжи
3 тур
3 апреля, воскресенье 16:15 Анжи 1:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
19 сентября, воскресенье 16:15 Анжи 0:1 Рубин
7 тур
25 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 0:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +28

    loko7778 20 августа 2016, 09:57

    БЫВАЕТ

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    Рейтинг: +45

    ск122 20 августа 2016, 00:23

    рубин удручает

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    Рейтинг: +12

    sega43 19 августа 2016, 22:03

    че за лодыри работают

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    Рейтинг: +81

    Valeron 2705 19 августа 2016, 21:30

    Даже состава Анжи нет, я в шоке.

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 19 августа 2016, 21:25

    Эх Рубин! Говне

    1
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    Рейтинг: +332

    семечкин 19 августа 2016, 21:12

    а когда-то я очень болел за казанский Рубин.....
    за тот Рубин, который даже Биль тренировал тоже болел, хотя пинок Бердыеву очень расстроил меня....
    за новый испанский Рубин болеть не хочется....
    этот Рубин-подобие "звездастого Анжи" с разными ЭТО"О и Карлосами...

    -1
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    Рейтинг: +332

    семечкин > гус 20 августа 2016, 19:54

    если глор, то почему за Ростов, а не за ЦСКА?))))))
    в чём логика?.... правильно, половина моего Рубина таскается за Бердыевым и я болею за этих ребят.... а ещё за Натхо переживаю....
    а вообще, к вопросу про глора, в детстве я любил мороженное, а лет в тридцать предпочитал пиво)))

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    Рейтинг: +146

    serega99 19 августа 2016, 21:10

    За "Анжи" один человек играет)) Снова шутки от Бомбардира))

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    Рейтинг: +332

    семечкин > serega99 19 августа 2016, 21:29

    это не шутки, а отсутствие профессионализма....
    они редакторов с улицы приглашают, что же от них ждать?))))

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    Рейтинг: +332

    семечкин > семечкин 19 августа 2016, 21:30

    кстати, меня снова можно забанить))))))
    только формулировочку придумайте)))))

    0
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    Рейтинг: +26

    World_football 19 августа 2016, 21:07

    Пфк цска.Ты что нацист что ли,обезьянами дагестанский состав обзываешь

    -1
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    Рейтинг: +16

    никита734 19 августа 2016, 21:00

    he,by ljk;ty gj,tlbnm

    0
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    Рейтинг: +91

    Warrior God 19 августа 2016, 20:54

    Анжи дожал,а Спартак не смог (

    1
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