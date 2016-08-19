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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 19 августа 2016
Рубин
19.08.2016, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
34'
М. Канунников
42'
Ф. Будковский
54'
Л. Эбесилио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Гасанов
85'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Л. Эбесилио
Пенальти не реализован!
И. Портнягин
85'
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Устинов
80'
76'
Желтая карточка
Д. Лазич
75'
Замена
А. Мутари
️️️️
Б. Бериша
69'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Девич
67'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Оздоев
64'
62'
Замена
Д. Менса
️️️️
Ф. Будковский
54'
ГОЛ! 1:2!
Л. Эбесилио
42'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
Б. Бериша
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
А. Сонг
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Саму
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
4-4-2
1
Рыжиков
90
Бурлак
20
Санчес
31
Бергстрем
19
Устинов
61
Карадениз
8
Сонг
21
Оздоев
14
Саму
32
Девич
99
Канунников
3-2-2-1-1
31
Беленов
4
Лазич
3
Гаджибеков
4
Ямбере
17
Тигиев
5
Мусалов
18
Маевский
6
Эбесилио
7
Бериша
28
Будковский
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Оздоев
32
Девич
16
Рочина
16
Рочина
32
Девич
19
Устинов
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Устинов
28
Будковский
6
Менса
6
Менса
28
Будковский
6
Эбесилио
19
Мкртчян
19
Мкртчян
6
Эбесилио
7
Бериша
20
Мутари
20
Мутари
7
Бериша
Остались в запасе
Рубин
Анжи
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
99
Дмитрий Щербак
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Рубин - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков (Уфа)
Илья Елеференко (Москва)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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