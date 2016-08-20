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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Материалы

Уфа - Ахмат

20.08.2016, Суббота, 14:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 4 тур Уфа - Ахмат Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Уфа 1:0 Ахмат
9 тур
19 сентября, суббота 16:00 Ахмат 4:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Уфа 0:1 Ахмат
12 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Ахмат 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +358

    Финт 20 августа 2016, 15:47

    Трансляция у всех нормально идёт по Наш футбол? без тормозов?

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