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  • Орлов посоветовал тренера «Динамо»: «Есть победный опыт, необходимый менталитет»

Орлов посоветовал тренера «Динамо»: «Есть победный опыт, необходимый менталитет»

7 декабря 2025, 19:00
10

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Динамо» стоит назначить главным тренером Станислава Черчесова.

«Несколько слов о дерби «Спартак» – «Динамо». Думаю, оба клуба сейчас начнут поиски главных тренеров. Что касается бело-голубых, то, на мой взгляд, им подошел бы Станислав Черчесов.

Он здорово сработал в «Ахмате», вытащил команду из зоны вылета. Грозненцы сейчас вообще-то восьмые, а бело-голубые – только 10-е. И потом: у Черчесова есть победный опыт, необходимый менталитет. Он же выигрывал чемпионаты Венгрии и Польши. Ну и, конечно, сборная России при нем удачно сыграла на домашнем чемпионате мира. Разве это не аргументы? Считаю, если сейчас «Динамо» сделает ставку на этого специалиста, то не прогадает», – сказал Орлов.

  • Черчесов сейчас тренирует «Ахмат».
  • «Динамо» после отставки Валерия Карпина временно возглавляет Ролан Гусев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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crf57
1765124417
ОРЛОВ! Пора на пенсию, уже альцгеймер чувствуется в твоих глупых советах!
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volic
1765126520
Старый маразматик.
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Алим Терек
1765129742
Думаю что как тренер,Черчесов второй в России после Талалаева
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СПОРТ 21 века
1765153306
Эти рассуждения неуместны и некорректны. У Черчесова уже есть команда, и обсуждать переход — это неправильно. Если бы он сидел без работы, тогда другое дело. А то получается слишком циничный подход. А Ахмату что, не нужен тренер? Почему всегда нужно думать только про Москву и Питер? А другим что, хороший футбол не надо пропагандировать? Ахмат не хочет быть высоко? Орлов здесь точно не прав. Если работает человек, пусть себе работает. Когда придёт время, Черчесов сам решит, куда ему идти или не идти...
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Виктор Урал09
1765220046
В Динамо уже был и особо ничего не сделал, может хватит наступать на одни и те же грабли?!
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crf57
1765290033
ЧЕРЧЕСОВ - полевой командир, давно сбитый летчик!
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