05.12.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-2-1-2
1
Ульянов
22
Заре
90
Н'Донг
4
Ибишев
8
Богосавац
55
Тодорович
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-1-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
11
Томпсон
7
Гюрлюк
30
Гузина
90
Н'Донг
75
Гандри
75
Гандри
90
Н'Донг
7
Садулаев
42
Келиано
42
Келиано
7
Садулаев
Келиано
37
Гадио
37
Гадио
Келиано
20
Самородов
9
Мансилья
9
Мансилья
20
Самородов
18
Муфи
38
Касимов
38
Касимов
18
Муфи
44
Чичинадзе
2
Поройков
2
Поройков
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
20
Рыбчинский
18
Игнатьев
18
Игнатьев
20
Рыбчинский
30
Гузина
9
Савельев
9
Савельев
30
Гузина
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Ахмат - Оренбург
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
12
19
Офсайды
2
0
Количество передач
344
321
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»