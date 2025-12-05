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  • «Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

«Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

5 декабря 2025, 17:50
Ахмат
05.12.2025, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
71' Э. Касинтура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
11
Хорди Томпсон
ЛВ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
42
Мануэль Келиано
ОП
37
Папа Амади Гадио
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ульянов
22
Заре
90
Н'Донг
4
Ибишев
8
Богосавац
55
Тодорович
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-1-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
11
Томпсон
7
Гюрлюк
30
Гузина
90
Н'Донг
75
Гандри
75
Гандри
90
Н'Донг
7
Садулаев
42
Келиано
42
Келиано
7
Садулаев
Келиано
37
Гадио
37
Гадио
Келиано
20
Самородов
9
Мансилья
9
Мансилья
20
Самородов
18
Муфи
38
Касимов
38
Касимов
18
Муфи
44
Чичинадзе
2
Поройков
2
Поройков
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
20
Рыбчинский
18
Игнатьев
18
Игнатьев
20
Рыбчинский
30
Гузина
9
Савельев
9
Савельев
30
Гузина
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Павел Горелов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Ахмат - Оренбург
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
12
19
Офсайды
2
0
Количество передач
344
321
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Оренбург»

«Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат
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