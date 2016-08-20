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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 20 августа 2016
Уфа
20.08.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
75'
К. Фатай
48'
Б. Балай
88'
З. Садаев
90'
Г. Теодор Грозав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
Желтая карточка
К. Фатай
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:3!
Г. Теодор Грозав
Пас отдал
Е. Городов
88'
ГОЛ! 1:2!
З. Садаев
Пас отдал
М. Мохаммади
84'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
О. Иванов
81'
Желтая карточка
Родолфо
79'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
И. Абдулавов
78'
77'
Замена
З. Садаев
️️️️
Б. Балай
ГОЛ! 1:1!
К. Фатай
Пас отдал
И. Обляков
75'
Желтая карточка
И. Обляков
69'
61'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Митришев
Замена
К. Фатай
️️️️
В. Кротов
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
Б. Балай
Пас отдал
О. Иванов
Желтая карточка
А. Никитин
34'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Д. Живоглядов
31'
19'
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-2-1-2-2
88
Шелия
33
Сухов
5
Васин
4
Никитин
27
Живоглядов
89
Стоцкий
87
Безденежных
10
Обляков
57
Кротов
44
Игбун
99
Абдулавов
4-4-1-1
1
Городов
40
Уциев
2
Родолфо
13
Семенов
5
Мохаммади
37
Грозав
14
Кузяев
19
Иванов
22
Пирис
95
Митришев
9
Балай
99
Абдулавов
8
Сысуев
8
Сысуев
99
Абдулавов
27
Живоглядов
11
Карлос
11
Карлос
27
Живоглядов
57
Кротов
7
Фатай
7
Фатай
57
Кротов
19
Иванов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
19
Иванов
9
Балай
9
Садаев
9
Садаев
9
Балай
95
Митришев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
95
Митришев
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Уфа - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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