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  • Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»

Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»

Бывший защитник пермского "Амкара" Алексей Попов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о произошедших в чемпионате России тренерских отставках, а также о том, в каком клубе это может произойти в ближайшее время.

- Что скажете по поводу увольнения с поста главного тренера "Кубани" Дмитрия Хохлова? Ему вроде бы не так давно еще давали полный кредит доверия.

- Правильно сказал кто-то из руководства клуба, что, мол, сами посмотрите, на каком месте находится краснодарский коллектив. С этим, видимо, и связаны перестановки. Они посмотрели в календарь, узнали, какие встречи им предстоит провести в ближайшее время. А раз игра команды не меняется, то решили расстаться с Хохловым.

Я всегда верил в Хохлова, видя как он работает с молодыми. У него всегда были результаты в "Динамо", он приводил коллектив к победе в первенстве. Тяжело сейчас судить о нем. Думаю, что Дмитрий сам еще не совсем представляет, как нужно правильно работать с командами уровня Премьер-лиги.

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- Есть ли вероятность, что у специалиста возник конфликт с опытными нападающими Романом Павлюченко и Андреем Аршавиным, покупку которых лоббировало руководство края?

- Я, если честно, не люблю по этому поводу ничего комментировать, распускать сплетни. Думаю, что были в команде недовольные футболисты, но не знаю кто именно.

- На неделе появилась информацию, что ультиматум поставлен и рулевому "Анжи" Юрию Семину. Как считаете, велика ли вероятность, что Юрий Павлович пополнит ряды безработных в ближайшее время?

- Я изначально не верил в длительное сотрудничество Семина и махачкалинцев. Я считаю, что их союз продлится еще не так долго.

- Кого еще из тренеров клубов РФПЛ в ближайшее время могут "попросить" с занимаемой должности?

- Думаю, могут возникнуть проблемы у Рашида Рахимова, так как грозненский "Терек" показывает сейчас не тот футбол, который от него ждут. Коллектив амбициозный, даже где-то чересчур, поэтому его в какой-то момент могут отправить в отставку.

- Игоря Колыванова считают очень перспективным тренером, но пока его "Уфа" опустилась на 15-е место в чемпионате…

- Думаю, что ему также стоит опасаться за свое будущее. Если вспомнить, как уфимцы играли в том году, то у коллектива было немало фарта, за счет которого они и набирали очки. Сейчас его нет, поэтому должна быть игра, сплоченная команда. Все проблемы очень сильно сказываются на "Уфе".

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- Извечный и больной вопрос: доработает ли до весны в "Зените" Андре Вилла-Боаш?

- Он сам виноват в сложившейся ситуации. Не нужно было ему все это затевать, я имею в виду дисквалификацию и критику руководства. Без всего этого португалец бы без всяких проблем доработал до конца сезона и уходил бы туда, куда он хочет. А так он очень много вокруг себя поднял негатива, и это плохо сказывается на имидже "Зенита". А он ведь и так не очень хороший – болельщики считают, что Виллаш-Боаш ничего не делает, а результаты достигаются финансовыми вливаниями. Терпение у боссов может лопнуть, если фокусы португальца продолжатся и дальше.

5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша

Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Ахмат Анжи Попов Алексей Рахимов Рашид Семин Юрий Колыванов Игорь Виллаш-Боаш Андре Хохлов Дмитрий
Комментарии (1)
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RJM555
1442819783
тоже мне аналитег.......
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