«Милан» - «Палермо» - 3:2, «Кубань» - «Спартак» - 3:0, «Челси» - «Арсенал» - 2:0. Онлайн событий дня

<p><em>Моуринью и Венгер сойдутся в Премьер-лиге. «Терек» будет биться за главного тренера. «Милан» попробует вернуться на победный путь. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях вокруг главных матчей субботы.</em></p> <p><strong>21:41<a href="https:///online/84453" target="_blank"> </a></strong><a href="https:///online/84453" target="_blank">Текстовый онлайн </a>матча "Милан" - "Палермо" уже начинает свою работу. Перемещаемся туда. Спасибо, что сегодня вы следили за футболом вместе с нами!</p> <p><strong>21:33 </strong>«Палермо» выиграл три последние выездные матча в рамках Серии А: «Кальяри» (0:1); «Рома» (1:2); «Удинезе» (0:1). Последний раз подобное достижение удавалось команде в период с мая по сентябрь 2007 года.</p> <p><strong>21:27 </strong>Только что "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ! "Вест Хэм" постарался.</p> <p><strong>21:15 Состав "Палермо"</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442686441_Сохраненное изображение 2015-9-19_21-13-18.769.jpg" style="height:465px; width:350px" /></strong></p> <p><strong>21:10 Состав "Милана" на матч с "Палермо":</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442686129_Сохраненное изображение 2015-9-19_21-7-42.453.jpg" style="height:454px; width:350px" /></strong></p> <p><strong>20:57 </strong>Статистика матча:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442685415_Стута.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>20:45 </strong>Игнатьев добивает "Спартак"!</p> <p><strong>19:55 </strong>Статистика после первого тайма:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442681856_Стата.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>19:49 </strong>Гол Мельгарехо:</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7979350" width="720"></iframe></p> <p><strong>19:38 </strong>Мельгарехо увеличивает преимущество "Кубани"!</p> <p><strong>19:15 </strong>Гол Хубулова:</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7979295" width="720"></iframe></p> <p><strong>19:10 </strong>Хубулов выводит "Кубань" вперед!</p> <p><strong>18:55 </strong><a href="https:///online/80980" target="_blank">Текстовый онлайн</a> матча "Кубань" - "Спартак" ждет вас.</p> <p><strong>18:30 Известны составы "Кубани" и "Спартака": </strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442676545_Сохраненное изображение 2015-9-19_18-27-5.810.jpg" style="height:446px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1442676558_Спартак.jpg" style="height:445px; width:350px" /></p> <p><strong>18:20 </strong>Поздравим и мы!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442675991_Сохраненное изображение 2015-9-19_18-12-14.792.jpg" style="height:344px; width:510px" /></p> <p><strong>18:10 </strong>Каковы ваши прогнозы на матч "Кубань" - "Спартак"? Мы вот свои уже оставили и продолжаем <a href="https:///articles?id=442674" target="_blank">соревнование</a> с Алексеем Сафоновым.</p> <p><strong>17:41 </strong>Рыбус добивает "Уфу"!</p> <p><strong>17:39 </strong>Саадаев снимает все вопросы о победителе матча!</p> <p><strong>17:28 </strong>Игбун отыгрывает один мяч и возрождает интригу.</p> <p><strong>16:39 </strong>Феерит Маурисио. Дубль оформляет полузащитник "Терека"!</p> <p><strong>16:36 Эден Азар добивает "Арсенал", уже играющий вдевятером. 2:0. Все в этом матче ясно! </strong></p> <p><strong>16:13 Маурисио реализует пенальти и выводит "Терек" вперед!</strong></p> <p><strong>16:06 </strong>Диего Коста - известный провокатор. Вот так Габриэл Паулиста заработал на нем удаление. Не выдержали нервы у парня!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7978927" width="720"></iframe></p> <p><strong>15:59 Курт Зума открывает счет в матче "Челси" - "Арсенал"!</strong> Не выдерживают оставшиеся в меньшинстве "канониры" натиска хозяев.</p> <p><strong>15:55</strong> Присоединяйтесь к <a href="https:///online/80985" target="_blank">текстовому онлайну</a> матча "Терек" - "Уфа".</p> <p><strong>15:43 </strong>Стартовые составы в матче "Терек" - "Уфа" уже известны:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442666555_Сохраненное изображение 2015-9-19_15-39-33.209.jpg" style="height:456px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1442666573_Сохраненное изображение 2015-9-19_15-41-38.414.jpg" style="height:454px; width:350px" /></p> <p><strong>14:42 </strong>Друзья, пришло время перемещаться в наш <strong><a href="https:///online/80176" target="_blank">текстовый онлайн</a></strong>. Онлайн событий дня тоже не забывайте! Скоро мы возобновим свою работу.</p> <p><strong>14:35 </strong>Сегодня на скамейку запасных «Челси» вернется врач команды <strong>Ева Карнейро</strong>. Напомним, доктор «Челси» пострадала еще в матче со «Суонси». Жозе Моуринью сорвался на нее из-за того, что медики «Челси» увели за боковую линию Эдена Азара, оставив коллектив хозяев вдевятером.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442662608_eva.jpg" style="height:542px; width:720px" /></p> <p><strong>14:30 </strong>Мы закончили рубрику "воспоминания". Но нельзя не напомнить вам об очень важном событии. Сегодня свой день рождения празднует легендарный голкипер "Арсенала" <strong>Дэвид Симен</strong>. Вратарю исполнилось 52 года. Всего Симен выходил на поле более чем в тысячи матчах!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442662094_Симэн.jpg" style="height:468px; width:720px" /></p> <hr /> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>5 октября 2014 года. «Челси» - «Арсенал» - 2:0</strong></span></p> <p><em><strong>Голы:</strong> 1:0 – Азар, 27 (с пенальти); 2:0 – Коста, 78.</em></p> <p>В матче прошлого сезона ничего сверхъестественного обе команды не показали. Футболисты «Челси» уверенно контролировали игру, в результате чего одержали заслуженную победу. Единственной неудачей для команды Моуринью в том матче стала травма Тибо Куртуа, покинувшего поле уже на 24-й минуте игры. «Арсенал» воспользоваться этим не сумел. У Венгера не было возможности выставить на эту встречу высококлассного форварда, поэтому единственным атакующим звеном был не самый забивной Дэнни Уэлбек. С такими скудными ресурсами выигрывать матчи против топ-клубов очень сложно.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7238408" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>22 марта 2014 года. «Челси» - «Арсенал» - 6:0</strong></span></p> <p><em><strong>Голы:</strong> 1:0 – Это’О; 2:0 – Шюррле, 7; 3:0 – Азар, 17 (с пенальти); 4:0 – Оскар, 42; 5:0 – Оскар, 66; 6:0 – Салах, 71.</em></p> <p>Для Арсена Венгера этот матч стал тысячным у руля «Арсенала». Вот такой «подарок» на юбилей сделали французскому специалисту его футболисты. Начало встречи снова осталось за «Челси», но не обошлось здесь и без участия судьи. На 15-й минуте матча арбитр Эндрю Марринер удалил с поля защитника «Арсенала» Кирана Гиббса, хотя правила в том моменте нарушал Окслейд-Чемберлен. Пенальти уверенно реализовал Азар, а «Арсенал» окончательно сник и больше даже не пытался ничего показать.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/6877791" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>20 января 2013 года. «Челси» - «Арсенал» - 2:1</strong></span></p> <p><em><strong>Голы:</strong> 1:0 – Мата, 6; 2:0 – Лэмпард, 16 (с пенальти); 2:1 – Уолкотт, 58.</em></p> <p>Совершенно другой по развитию событий матч получился на «Стэмфорде» через год. В абсолютно равной игре «Челси» оказался сильнее, благодаря мощному началу встречи в своем исполнении. «Синие» буквально подавили соперника в дебюте, а по-настоящему опомниться «Арсенал» сумел лишь во втором тайме. Робина Ван Перси в составе уже не было, зато снова отметился забитым мячом Тео Уолкотт. Так уж получается, что быстрый и юркий английский форвард любит забивать именно в ворота «Челси». Его скоростных прорывов следует опасаться и сегодня. На счету Уолкотта 11 голов в последних 11-ти матчах Премьер-лиги, где он выходил на поле с первых минут.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/HHC3SGBRsYI" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>29 октября 2011 года. «Челси» - «Арсенал» - 3:5</strong></span></p> <p><strong><em>Голы: </em></strong><em>1:0 – Лэмпард, 14; 1:1 – Ван Перси, 36; 2:1 – Терри, 45; 2:2 – Андре Сантос, 49; 2:3 – Уолкотт, 56; 3:3 – Мата, 81, 3:4 – Ван Перси, 85; 3:5 – Ван Перси, 91.</em></p> <p>В последних матчах «Арсенала» против «Челси» дело с забитыми мячами обстоит туго. Но эту встречу абсолютно все лондонские фанаты вспоминают с восхищением, пусть и сложилась она для игравших команд по-разному. Робин Ван Перси, тогда еще находившийся в почете у болельщиков «канониров», оформил хет-трик и поверг в настоящий шок хозяев поля. Петр Чех, бывший еще по другую сторону баррикад, вдоволь настрадался от подопечных Венгера. Игра того «Арсенала» была во многом похожа на то, что показала команда во встрече за Суперкубок. Тотальный контроль флангов и насыщенная оборонительная линия, сосредоточенная на опеке ударного форварда соперника. В тот раз «жертвой» был Фернандо Торрес, сегодня предстоит пострадать Диего Косте.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/OOiWIpRARZk" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><strong>14:05 </strong>Каким получится сегодняшний матч? Мы пока плохо представляем его реальный исход. Но давайте вспомним исходы и развитие событий в последних играх «Челси» и «Арсенала», проходивших на «Стэмфорд Бридж». Начинаем через пять минут!</p> <p><strong>14:00 Занимательные статистические факты об «Арсенале»:</strong></p> <ul> <li>«Канониры» нанесли больше всех ударов по воротам в Премьер-лиге в этом сезоне (38).</li> <li>«Арсенал» в последних восьми выездных матчах в АПЛ набрал 22 очка из 24 возможных. Последний раз команда терпела поражение на выезде еще в матче с «Тоттенхэмом» 7-го февраля.</li> <li>Последним соперником, не давшем «Арсеналу» забить в гостях в чемпионате, был «Саутгемптон».</li> <li>Петр Чех сохранил свои ворота сухими в последних трех матчах Премьер-лиги.</li> </ul> <p><strong>13:55 Немного интересной статистики о «Челси»:</strong></p> <ul> <li>В нынешнем сезоне «синие» набрали всего четыре очка. Это худший старт клуба с сезона 1988/89.</li> <li>«Челси» забивал минимум два гола в каждом из последних шести домашних матчей с «Арсеналом». Здесь учитываются все турниры.</li> <li>В последних семи матчах Премьер-лиги с участием "Челси" было забито в среднем более 2,5 мячей. При этом в пяти играх нынешнего сезона лондонцы неизменно пропускали хотя бы два гола.</li> </ul> <p><strong>13:50 </strong>Составы играющих команд уже известны:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442659827_Сохраненное изображение 2015-9-19_13-47-52.797.jpg" style="height:454px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1442659839_Сохраненное изображение 2015-9-19_13-49-54.442.jpg" style="height:454px; width:350px" /></p> <p><strong>13:45 </strong>Тренер «Челси» Жозе Моуринью – известный <a href="https:///articles?id=442355" target="_blank">говорун</a>. «Возможно, Азар не забил пенальти в игре с «Маккаби», чтобы прорекламировать Кубок мира по регби», - рассказал «Особенный». Мы же предлагаем вам еще раз посмотреть на этот удивительный промах. Серхио Рамос отдыхает!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973764" width="720"></iframe></p> <p><strong>13:40 </strong>Постепенно начинаем включаться в перипетии главного матча сегодняшнего дня! Лондонский «Челси» примет «Арсенал» на «Стэмфорд Бридж». Рассудит встречу арбитр <strong>Майк Дин</strong>. Он судил матчи «Челси» и «Арсенала» уже пять раз, что включило в себя две победы «синих», два ничейных исхода и одну «викторию» команды Венгера. Матч с участием «Челси» Майк Дин последний раз обслуживал еще в апреле. Тогда подопечные Моуринью были сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:0).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442659177_Mайк Дин.jpg" style="height:493px; width:720px" /></p> <p><strong>13:35 </strong>Вы еще не знаете, что посмотреть в эти выходные? В нашем <a href="https:///articles?id=442692" target="_blank">анонсе</a> мы рассказали о том, чем порадует ближайший футбольный уик-энд. Интересно, правда!</p> <p><strong>13:30 </strong>Уже отошли от баталий Лиги чемпионов? Не расстраивайтесь, ведь впереди нас ждет целый ряд интересных матчей национальных чемпионатов. Следите за обновлениями онлайна дня. Именно здесь вас сегодня ожидает много занимательных фактов, статистики и даже немного экспериментов. Будет интересно! </p>