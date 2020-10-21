Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рашид Рахимов - статистика

    Тренер
    Имя Рашид
    Отчество Маматкулович
    Фамилия Рахимов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 марта 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уфа 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.10.2020 Чертаново 0 : 4 Уфа
    03.03.2021 Уфа 3 : 0 Урал
    • Читайте нас: 