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Рашид Рахимов
Статистика
Рашид Рахимов - статистика
Россия
18 марта 1965 (61)
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Команда
И
В
П
Н
Рубин
7
1
3
3
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Арсенал
0 : 0
25.11.2025
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
3 : 3
22.10.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Рубин
0 : 1
30.09.2025
Зенит
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2025
Рубин
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
2 : 0
26.08.2025
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Зенит
3 : 0
12.08.2025
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
2 : 0
31.07.2025
Оренбург
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