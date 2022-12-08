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Рашид Рахимов
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Рашид Рахимов - новости
Тренер
Имя
Рашид
Отчество
Маматкулович
Фамилия
Рахимов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1965
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
11 апреля
22:42
Экс-капитан «Рубина» войдет в штаб Рахимова в казанском клубе
19:57
Рахимов возглавит «Рубин»: стали известны условия контракта
8
18:27
«Рубин» выбрал нового тренера
1
12:29
«Рубин» выбирает между тремя тренерами: Уткульбаев будет уволен
6
10 апреля
12:46
Стало известно, кто может возглавить «Рубин» вместо Уткульбаева
6
20 марта
18:14
«Химки» думают над отставкой Гогниева. У клуба есть два кандидата на его замену
8
8 декабря 2022
19:22
Рахимов включил Марокко в число трех главных фаворитов ЧМ-2022
4
4 октября 2022
09:24
Маурисио назвал лучшего тренера в своей карьере
3 августа 2022
01:44
«Другого результата не признают». Рахимов рассказал о задаче «Ференцвароша» Черчесова в ЛЧ
31 июля 2022
16:40
Рахимов: «Понимаю, что делает «Локомотив»
5
28 мая 2022
00:16
Рахимов: «В 19 лет я ударил игрока, судью, инспектора. Меня могли пожизненно дисквалифицировать. Люблю отмороженных футболистов»
5
27 мая 2022
21:05
Рахимов: «Перед началом обучения на тренера думал, что все знаю. Когда начал, понял, что я тупой»
2
5 февраля 2022
16:00
Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»
6
12 ноября 2021
19:41
Рахимов: «Знаю, что в сборной Хорватии есть внутренние проблемы»
10
1 октября 2021
17:23
«Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»
36
17 мая 2021
21:25
Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»
6
12:30
Беленов: «Ключевой момент сезона – отставка Рахимова. Он не уважал в «Уфе» вообще никого»
10
30 апреля 2021
09:32
Рахимов – об отставке из «Уфы»: «Это смелость, а не трусость»
1
4 апреля 2021
12:19
Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами»
1
00:37
Фото
Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на отставку Рахимова эмодзи с клоуном
4
3 апреля 2021
22:40
Фото
«Уфа» уволила Рахимова
11
22:18
Рахимов: «Уфу» надо встряхнуть. Нужно поменять тренера»
11
10 марта 2021
22:12
Фото
Рахимов вручил Йокичу памятную футболку в честь 100 матчей за «Уфу»
1
27 февраля 2021
16:59
Рахимов – о матче с «Химками»: «Было слишком много свистков»
1
13 февраля 2021
13:44
Рахимов – об усилении состава «Уфы»: «Время упущено, это уже немного напрягает»
2
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