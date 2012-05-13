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Рашид Рахимов
Новости
Рашид Рахимов - новости
Россия
18 марта 1965 (61)
Тренер
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Публикации
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
Вчера, 15:32
2
Футболиста «Спартака» назвали «отмороженным»
1 ноября
4
Рахимов объяснил плачевную ситуацию в «Краснодаре»
1 ноября
2
Руководство «Рубина» отругали за нелепое решение: «Какой лапши им навешали?»
30 октября
2
Генич отговаривает Рахимова принимать «Факел»
17 октября
6
У «Факела» есть три кандидата на пост тренера
13 октября
2
Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Факела»
11 октября
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
28 сентября
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
23 сентября
1
Рахимов прокомментировал уход Даку из «Рубина» в «Спартак»
2 августа
3
Рахимов определил самую большую сенсацию ЧМ-2026
5 июля
Рахимов определил фаворита ЧМ-2026
28 июня
Рахимов ответил, заслужил ли 41-летний Роналду место в старте сборной Португалии
18 июня
Генич посоветовал ЦСКА российского тренера: «У него сбалансированный футбол»
13 мая
12
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
13 апреля
8
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
Рахимов высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
7 апреля
5
Рахимов высказался об игре «Рубина» при новом тренере
6 апреля
4
Видео
Рахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
28 марта
«Было непонятно и грустно»: Тесленко из «Рубина» – об отставке Рахимова
2 марта
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
13 февраля
1
Ловчев объяснил увольнение Рахимова борьбой кланов в «Рубине»
3 февраля
1
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему не назначили Рахимова
30 января
3
Рахимов рассказал, сколько предложений получил после увольнения из «Рубина»
30 января
2
Раскрыт клуб РПЛ, который мог возглавить Рахимов после ухода из «Рубина»
30 января
1
Черданцев сказал, почему Рахимова убрали из «Рубина»
28 января
1
Рахимов поделился ожиданиями от работы Артиги в «Рубине»
28 января
Рахимов: «Рубин» предлагал мне уйти по собственному желанию, но я не понимал, как это делать»
28 января
2
Артига намекнул, почему «Рубин» уволил Рахимова
21 января
Егоров объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова
21 января
4
1
2
3
4
5
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
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