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Трансферные слухи. Халка зовут в «Фенербахче», Балотелли не нравится «Лацио»

<p><em>О переезде Халка в Турцию, новом трансферном конфликте «Милана» и «Интера», возвращении Снейдера в Серию А и сверхамбициозном Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Форвард «Зенита» Халк может перебраться в Турцию. К такому шагу бразильца хочет склонить тренер «Фенербахче» Витор Перейра, который уже работал с нападающим в «Порту». Отметим, что с нового сезона «Фенербахче» стал немножко «русским»: титульным спонсором клуба стала компания «Яндекс».</p> <p>Для наставника «Терека» Рашида Рахимова матч с «Локомотивом» может стать решающим. В случае очередного поражения тренер, скорее всего, будет отправлен в отставку. В СМИ уже появлялась информация, что на место Рахимова может прийти Станислав Черчесов.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434599"><strong>Таблица летних трансферов РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может перейти в «Ювентус». Летом 2016-го у Снейдера заканчивается контракт, поэтому туркам необходимо спешить, если они хотят выручить за продажу игрока хорошие деньги. Снейдер впечатлил «Юве» своими выступлениями в межсезонных матчах. В частности, Уэсли забил победный гол в ворота “Интера».</p> <p>Защитник «Интера» Давид Сантон, скорее всего, продолжит карьеру в «Сампдории». В июле на Сантона претендовал «Зенит», но переговоры по этому игроку застопорились из-за смены трансферного вектора питерцев. Теперь «Зенит» покупает только россиян.</p> <p>«Наполи» сделал последнее предложение по трансферу центрального защитника «Торино» Николы Максимовича. Партенопейцы готовы заплатить 20 миллионов евро, но не готовы долго ждать. Положительный ответ от туринцев должен прийти в течение недели, иначе «Наполи» откажется от Максимовича.</p> <p>«Интер» включился в борьбу за защитника «Реала» Фабио Коэнтрау. По сообщению Sky, миланцы планируют взять Коэнтрау в годичную аренду с правом выкупа. На португальца также претендует «Бенфика».</p> <p>Нападающий «Коринтианса» Алешандре Пато близок к переходу в «Лацио». Римляне официально оформят возвращение Пато в Европу, если прорвутся в групповой этап Лиги чемпионов.</p> <p>«Милан» готов предложить за центрхава «Интера» Матео Ковачича 30 миллионов евро. Ковачич должен стать альтернативой Жоффрею Кондогбия, который в июле мог перейти в “Милан», но в последний момент был перехвачен «нерадзурри». «Ковачич однозначно сильнее и талантливее Кондогбия», - считает наставник «Милана» Синиша Михайлович.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434860"><strong>Таблица летних трансферов Серии А</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439660834_Balotelli_3129502k.jpg" style="height:449px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Нападающий «Галатасарая» Бурак Йылмаз в шаге от переезда в Англию. Его новым клубом должен стать «Вест Хэм», готовый заплатить за трансфер 6,4 миллиона фунтов. Отметим, что Йылмаз одно время опережал Криштиану Роналду и Лео Месси в списке лучших бомбардиров ЛЧ 2012/13.</p> <p>Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли отклонил предложения «Лацио» и «Сампдории»! Скандальный форвард считает свои амбиции выше, чем у этих клубов. Скорее всего, возвращение Балотелли в Италию не состоится. Где форвард продолжит карьеру – загадка даже для бывалых трансферных экспертов.</p> <p>Форвард «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор отказался подписывать контракт с «Астон Вилла». Причина – слишком сильная привязанность игрока к Лондону. Следующим клубом Адебайора должен стать «Вест Хэм».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939"><strong>Таблица летних трансферов АПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Зенит Фенербахче Лацио Снейдер Уэсли Балотелли Марио Сантон Давиде Халк Коэнтрау Фабиу Рахимов Рашид
Комментарии (2)
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Lazio-Kiev
1439664781
Лацио Балотелли и даром не нужен! Подозреваю, что Пато- тоже!
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Romeo SL
1439707148
ПАТО ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО СТАНЕТ ПРЕЖНИМ
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