Уткин считает, что в крови Еременко обнаружен наркотик. АПЛ тестирует видеоповторы. Дайджест событий дня

В крови Еременко, скорее всего, обнаружено наркотическое вещество

Известный телекомментатор Василий Уткин намекнул на то, что истинная причина дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко – обнаружение в крови футболиста наркотического вещества.

«Говорят, в его крови обнаружено наркотическое вещество. Об этом шепчутся довольно давно, я цитирую слухи. Судя по тому, что общее настроение безысходное, а ведь многие в курсе… Понятно, что Еременко какое-то количество времени пропустит, вот только какое? Этого не знает никто. Говорят, от двух до четырех лет. Если четыре, то это крест на карьере, а если два…В общем, говорят о наркотиках. Я бы очень не хотел в это верить. Будем надеяться, что это неправда», – заявил Уткин.

В АПЛ неофициально тестируют видеоповторы

В ближайшие сезоны в АПЛ могут быть внедрены видеоповторы, а пока руководство лиги неофициально занимается их тестированием. Система была испробована на 12 играх чемпионата Англии, при этом эксперты установили, что минимум два-четыре решения арбитра могли быть рассмотрены видеоассистентами. Сейчас видеоассистенты не могут контактировать с главным арбитром матча, но в следующем сезоне это правило может быть отменено.

Срна еще может перейти в «Барселону»

«Барселона» продолжает пристально интересоваться капитаном донецкого «Шахтера». Сообщается, что в ближайшее время Дарио Срна проведет переговоры с каталонским клубом. Хорватский футболист нужен «Барсе», чтобы создать конкуренцию на правом фланге обороны после ухода Алейша Видаля. Еще летом у «Барселоны» была возможность усилиться хорватом, однако затем было решено перенести переговоры на более поздний срок.

«МЮ» погряз в долгах

Задолженность «Манчестер Юнайтед» выросла с 286 до 338 миллионов фунтов стерлингов, о чем сообщил вице-президент клуба Эд Вудворд. Выручка в день матчей упала на 16,8 миллионов фунтов, прежде всего, из-за того, что год назад клуб за этот период провел на три домашних матча больше. При этом долг «МЮ» вырос на 18% из-за падения курса фунта к доллару и непопадания в Лигу чемпионов.

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Северная Корея готовится воспитывать новых Месси

Председатель КНДР Ким Чен Ын объявил о планах сделать подготовку футболистов главным стратегическим приоритетом страны на ближайшие годы. Тренер Международной школы футбола в Пхеньяне Ю Он сообщил: «Мы готовим наших футболистов так, чтобы они стали даже лучше, чем Месси. Мы сперва попробуем выйти в лидеры в Азии, а затем – и во всем мире». Главный тренер сборной КНДР Йорн Андерсон не столь оптимистичен: «КНДР сможет создать игроков уровня Лионеля Месси. У КНДР много талантов, но всем приходится играть во внутреннем чемпионате. В таких условиях сложно создать сильных игроков».

Рахимов может покинуть «Терек»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов до сих пор испытывает проблемы со здоровьем и может отойти от дел в грозненском клубе. «Последнее обследование показало, что лечение займет еще около шести месяцев. Есть осложнения. Проблема с суставами? И это тоже. Обхожусь обезболивающими. Мне приходится принимать таблетки каждый день», – сообщил Рахимов. Его «Терек», напомним, сейчас идет третьим в турнирной таблице РФПЛ.

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«Спартак» попал в число самых быстрорастущих компаний страны

В рейтинге РБК из 50 российских компаний с самым быстрым ростом развития московский «Спартак» занимает 36-е место. Клуб смог увеличить выручку на 3,504 миллиарда рублей в период с 2012-го по 2015-й год. Притом рост выручки объясняется вводом клубом стадиона «Открытие Арена».

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Сборная России поселится на «Арене ЦСКА» будущим летом

На Кубке конфедераций-2017 сборная России будет готовиться к матчам на «Арене ЦСКА». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира 2018 года Вадим Тюльпанов. Решение пока не окончательное, но с большей долей вероятности именно это место и будет выбрано руководством сборной. Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а матчи будут проводиться в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.