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  • Уткин считает, что в крови Еременко обнаружен наркотик. АПЛ тестирует видеоповторы. Дайджест событий дня

Уткин считает, что в крови Еременко обнаружен наркотик. АПЛ тестирует видеоповторы. Дайджест событий дня

В крови Еременко, скорее всего, обнаружено наркотическое вещество

Известный телекомментатор Василий Уткин намекнул на то, что истинная причина дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко – обнаружение в крови футболиста наркотического вещества.

«Говорят, в его крови обнаружено наркотическое вещество. Об этом шепчутся довольно давно, я цитирую слухи. Судя по тому, что общее настроение безысходное, а ведь многие в курсе… Понятно, что Еременко какое-то количество времени пропустит, вот только какое? Этого не знает никто. Говорят, от двух до четырех лет. Если четыре, то это крест на карьере, а если два…В общем, говорят о наркотиках. Я бы очень не хотел в это верить. Будем надеяться, что это неправда», – заявил Уткин.

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В ближайшие сезоны в АПЛ могут быть внедрены видеоповторы, а пока руководство лиги неофициально занимается их тестированием. Система была испробована на 12 играх чемпионата Англии, при этом эксперты установили, что минимум два-четыре решения арбитра могли быть рассмотрены видеоассистентами. Сейчас видеоассистенты не могут контактировать с главным арбитром матча, но в следующем сезоне это правило может быть отменено.

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия ЦСКА Шахтер Барселона Манчестер Юнайтед Ахмат Спартак Россия Срна Дарио Еременко Роман Рахимов Рашид Уткин Василий
Комментарии (4)
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multiscan
1479407387
Уткин докатился до комментариев из области ОБС ( одна баба сказала)! Я не баба, но скажу,что по некоторым брякам г-на Уткина на Евроспорте, можно догадаться о наличии в его крови изрядной доли химического вешества под названием "водка", причём, палёная!
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TUMS
1479418142
Таких как Уткин и Бубнов и близко допускать нельзя к футболу...
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арейская
1479425188
"Говорят наркотики"- уж скорее бы обнародовали причину, надоело читать чьи-то догадки, а Рахимову хочется пожелать здоровья, жаль если уйдёт
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Strig
1479455394
Фу, куда бы не поселились... цска или другой стадион
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