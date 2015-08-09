Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ

<em> С четвертого тура Премьер-лиги «Бомбардир» запускает битву прогнозов. Сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. Первым бросил вызов президенту «СА-Футбольное агентство» ведущий редактор Иван Адаменко.</em> <div> </div> <div><strong><a href="https:///online/80941">«Терек» - «Мордовия» - 0:0</a></strong><br /> </div> <div><strong>Иван Адаменко.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Думаю, что «Терек» на домашней арене сможет разжиться очками в противостоянии с не столь сильным соперником. Оба коллектива на старте набрали лишь по два очка, так что голодны до побед, но поставлю именно на грозненцев.<br /> </div> <div><strong>Алексей Сафонов. </strong><em>Прогноз: 2:0.</em> «Терек» играет дома, да и отступать дальше ему уже некуда. Если не наберeт три очка, то могут произойти оргвыводы, включая замену тренерского штаба. Кроме того, фактор домашнего поля должен сыграть свою роль.</div> <div> </div> <div><strong><a href="https:///online/80940">«Урал» - «Локомотив» - 1:3 </a></strong><br /> </div> <div><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Урал» традиционно очень цепко играет в родных стенах, что уже не раз доказывал ранее. «Локомотив» же набрал неплохой ход, разжившись семью очками из девяти возможных. Вероятно, что соперничество этих команд закончится с ничейным исходом.<br /> </div> <div><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Команда по напору смотрится посильнее соперника. Мне кажется, что «Локомотив» в текущем сезоне способен замахнуться на место в тройке. Посмотрим, как получится в итоге.</div> <div> </div> <div><a href="https:///online/80938"><strong>«Анжи» - «Динамо»</strong><strong> - 2:3</strong></a><br /> </div> <div><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>. «Динамо» - главный ньюсмейкер начала сезона. Правда, в спортивном плане результаты бело-голубых куда скромнее. Вряд ли данная ситуация устраивает и главного тренера команды Андрей Кобелева. Специалист сделает все, чтобы добиться первой победы в текущем сезоне. А вот от «Анжи», к сожалению, не ожидаю успеха: черная полоса махачкалинцев будет продолжена до четырех встреч.<br /> </div> <div><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Рискну поставить на ничью. Единственное, что меня настораживает – встречу обслуживает Безбородов, а при нем, насколько я помню, махачкалинцы не проигрывают. «Динамо» показывает неплохой футбол, команде в каких-то моментах немного не везет. У дружины Кобелева проглядывается неплохой тактический рисунок, да и ставка на молодых игроков должна сыграть. Сложное противостояние, но хочется, чтобы москвичи набрали очки.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/_I2V0772_0.JPG" width="720" height="480" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong><a href="https:///online/80945">ЦСКА – «Амкар» - 2:0</a></strong><br /> </div> <div><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Да, ЦСКА много сил и нервов оставил в Праге, но на старте сезона у клуба есть еще неплохой запас прочности, которого на один мяч хватить уж точно должно. Симпатичные пермяки, которые дважды из трех игр обыгрывали своего оппонента, вынуждены будут капитулировать.<br /> </div> <div><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. У ЦСКА неплохой эмоциональный фон после победы на «Спартой». Но «Амкар должен быть посвежее, ведь красно-синие затратили много сил в Чехии. Тем не менее, все равно верю в армейцев.</div> <div> </div> <div><strong><a href="https:///online/80942">«Уфа» - «Зенит» - 0:1</a></strong><br /> </div> <div><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 1:3</em>. Весенняя игра этих клубов вызвала большой резонанс в прессе, когда из-за отсутствия нормальной арены в Башкирии «Уфа» провела домашний матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Сейчас же подопечные Андре Виллаш-Боаша приедут на «Нефтяник», где надо будет доказать свою состоятельность.<br /> </div> <div><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:3</em>. Петербургский клуб сейчас на ходу и способен убрать «Уфу». По подбору игроков коллективы разного уровня. Единственный плюс для клуба из Башкирии – матч состоится на домашней арене, и зрители будут гнать коллектив вперед.<br /> <br /> <div><strong><a href="https:///online/80939">«Крылья Советов» - «Спартак» - 0:2</a></strong><br /> </div> <div><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Очень симпатичный и искренний «Спартак» Дмитрия Аленичева не может не импонировать всем любителям футбола. Некий романтизм должен помочь красно-белым взять три очка в «Самаре», где «Крылья» пока нащупывают свою игру после возвращения из ФНЛ.<br /> </div> <div><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Москвичи набрали ход, фартит им. Дмитрию Аленичеву и его футболистам сейчас ни в коем случае нельзя терять очки, там ведь уже и дерби скоро. «Спартак», как и «Локомотив», тоже претендует на медали, так что осечек допускать нельзя.</div> <div> </div> <img src="https:///images/upload/_I3V9922.JPG" width="720" height="480" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong><a href="https:///online/80944">«Рубин» - «Ростов» - 0:3</a></strong><br /> </div> <div><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Столкновение бывшей и нынешней команд Курбана Бердыева всегда приковывает к себе внимание. Добавляет градус соперничеству еще тот факт, что южане смогли переманить из Казани защитника Сесара Наваса. Но логичным результатом этой битвы будет ничья, которая принесет подопечным Рината Билялетдинова первое очко в текущем сезоне.<br /> </div> <div><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 0:0</em>. Бердыев досконально знает все возможности «Рубина», так как много лет там работал. Забивают оба клуба мало, так что жду безголевую ничью.</div> <div> </div> <div><strong><a href="https:///online/80943">«Краснодар» - «Кубань» - 1:1</a></strong><br /> </div> <div><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. На десерт в четвертом туре будет краснодарское дерби. «Быки» подойдут к нему после еврокубков, поэтому небольшое преимущество будет у «Кубани». Но вряд ли команде Дмитрия Хохлова это сможет помочь. Уверен, что «Краснодар» спокойно обыграет на классе своих соседей.<br /> </div> <div><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Кубань» будет посвежее своего соперника, ведь «быки» задействованы в еврокубках. Очки для обеих команд на вес золота, поэтому будет упорная борьба. Интересно будет понаблюдать за «Кубанью», Дмитрий Хохлов строит интересный коллектив.<br /> <br /> <div><u><strong>Итоговый счет:<br /> <br type="_moz" /> </strong></u></div> <div><strong>Алексей Сафонов - «Бомбардир» - 12:9</strong></div> </div> <div> </div> <div><strong>Правила подсчета очков:</strong></div> <div><em>Точный счет — 4 балла</em></div> <div><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></div> <div><em>Точный исход — 2 балла</em></div> <div> </div>