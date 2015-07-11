Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов отметил, что «Зенит» и «Локомотив» со всей серьезностью отнесутся к игре за Суперкубок России.
«Конечно, Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул. И мы в свое время относились к этому матчу очень серьезно. Трофей можно выиграть, победив соперника всего в одной игре.
Чтобы получить шанс побороться за этот трофей, надо выиграть либо чемпионат России, либо Кубок! Что, как вы понимаете, довольно сложно. Поэтому ребята будут пытаться завоевать трофей. И наши, и локомотивские», – сказал Зырянов.
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