Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов отметил, что «Зенит» и «Локомотив» со всей серьезностью отнесутся к игре за Суперкубок России.





«Конечно, Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул. И мы в свое время относились к этому матчу очень серьезно. Трофей можно выиграть, победив соперника всего в одной игре.





Чтобы получить шанс побороться за этот трофей, надо выиграть либо чемпионат России, либо Кубок! Что, как вы понимаете, довольно сложно. Поэтому ребята будут пытаться завоевать трофей. И наши, и локомотивские», – сказал Зырянов.



