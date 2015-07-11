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    • Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»

    Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов отметил, что «Зенит» и «Локомотив» со всей серьезностью отнесутся к игре за Суперкубок России.


    «Конечно, Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул. И мы в свое время относились к этому матчу очень серьезно. Трофей можно выиграть, победив соперника всего в одной игре.

    Чтобы получить шанс побороться за этот трофей, надо выиграть либо чемпионат России, либо Кубок! Что, как вы понимаете, довольно сложно. Поэтому ребята будут пытаться завоевать трофей. И наши, и локомотивские», – сказал Зырянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:44
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    Комментарии (24)
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    Vector
    1436599825
    Да забирайте ваш титул...
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    забайкальский армеец
    1436603732
    Паровозы выиграют Суперкубок, по после матчевым пенальти.
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    Зенит это Халк
    1436603771
    Костя не замарачивайся , все уже решено , Зенит победит , судья в курсе !
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    uran102
    1436605774
    Победит Зенит...
    Ответить
    sir_Alex
    1436607034
    Будут стараться
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    salaga
    1436608353
    Титул и 10 миллионов.
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    колпанколпан
    1436636614
    Константин ты расскажи нам про Зенит -2.Где будете играть ,кто в составе.А то что ты озвучил--ляд с ним....
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    cpartak60
    1436645365
    локо надерет холку халкам и прочим
    Ответить
    112910415
    1436720482
    Локо больше старается!
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    ologreds
    1694997632
    numo435363
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