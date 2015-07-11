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    Черевченко: «К матчу с «Зенитом» подходим в порядке»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подвел итоги завершившегося австрийского сбора и поделился ожиданиями от завтрашнего матча за Суперкубок России против «Зенита».

    «Мы выполнили на сборе все, что планировали. И к матчу с «Зенитом» подходим в порядке. Но, если касаться летнего календаря, то времени на подготовку вышло не так много, как хотелось бы.

    На сборе мы провели два матча. Первый, с «Лудогорцем» (2:0), и по результату, и по качеству превзошел второй. Связываю это с тем, что игра с «Карабахом» (2:2) была через два дня на третий. Играли на фоне нагрузок, не успевая полностью восстановиться. К тому же в день встречи с «Карабахом» была аномальная жара – под 40 градусов.

    Что касается матча за Суперкубок, то мы понимаем важность этого события. Важнее всех комментариев сама игра, она даст ответы на многие вопросы, – сказал Черевченко.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.07.2015 12:01
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    Комментарии (47)
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    Сергей Саныч
    1436611258
    Погодите про Дзюбу... Он ещё на Матвиенко женится.
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    phantom-k
    1436611415
    первый матч нового сезона. скорее бы уже чемп - а то как то скучно без него.
    Ответить
    Майкл59ru
    1436612538
    Интересно а Гуливер выбежит на поле для того чтобы лично поприветствовать великого Дзюбиньо )
    Ответить
    4 walls
    1436613118
    .
    Ответить
    хай
    1436615969
    вокруг дзюбы шуму больше будет чем игры. в чр забьет с десяток, в лч будет послан. сезона три покопошится, денег подобьет и обратно в ростов. ничего интересного
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    забайкальский армеец
    1436619182
    Надо подбегать и выигрывать.
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    loko7778
    1436621039
    Удачи
    Ответить
    Miaf
    1436624610
    Главное не давать шубе нырять в штрафной.
    Ответить
    112910415
    1436721719
    а ведь правда
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    ologreds
    1694997632
    numo435380
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