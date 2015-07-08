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    • Дзюба, скорее всего, выйдет в «старте» в матче за Суперкубок

    Дзюба, скорее всего, выйдет в «старте» в матче за Суперкубок

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон присоединится к своему клубу только 9-го июля, когда отправится к ней на сбор в Австрию. Сейчас венесуэлец работает по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге ввиду недавнего участия в Кубке Америки. На данный момент вероятность появления Рондона в стартовом составе на матч за Суперкубок России (12 июля) не велика.

    Таким образом, скорее всего, против «Локомотива» в ближайшее воскресенье сыграет новобранец клуба Артем Дзюба.

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    Источник: Бобсоккер

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    08.07.2015 01:16
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    Комментарии (74)
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    alessios1990
    1436347890
    Ну да, вариантов не так много у Боаша! Конечно можно Халка поставить в центр нападения, как было несколько раз в минувшем сезоне, но все таки это риск. Удачи и хорошей игры Артему Дзюбе)
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    asgard25
    1436348662
    Трансфер только для внутреннего пользования!Свои 8-10 мячей за сезон будет забивать не более!Под ЛЧ нужны напы другого уровня!
    Ответить
    alik4
    1436351809
    Пф дзюба это не игрок,это недоразумение и бревно
    Ответить
    710volk
    1436352994
    мощный, проломный и деревянный...
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    RIR68
    1436358073
    скоро Живанильда будет Артёмищу бутсы зашнуровывать.
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    ПерекатиПоле
    1436363245
    Отгрузит трешку и за одну игру выйграет больше титулов, чем за всю карьеру в спартачке.
    Ответить
    nahan
    1436368676
    Артему удачного сезона.
    Ответить
    revertor
    1436381632
    Надеюсь его сломают. Дзюпам не место в Зените.
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    cergei1971
    1436470011
    это не игрок а не пойми кто!!!!какой то тренеришка сидевший на скамейки по...пку протирал.а тренеришка его два уж кубка взял!!!А он за это время по...пу протирал на скамейке.и что это за футболист???
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    ologreds
    1694997651
    numo435079
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