Пейчинович: «К Суперкубку России будем полностью готовы»

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился своими мыслями после сегодняшнего товарищеского матча против «Лудогорца» (2:0).



«Был хороший матч с хорошей командой. В составе соперника было много мастеровитых футболистов. Жара вносила коррективы, но мы действовали неплохо и создавали моменты. Сегодняшняя победа придаст нам уверенности. У нас еще целая неделя сбора и контрольный поединок. Думаю, к игре за Суперкубок России подойдем полностью готовыми», – сказал «железнодорожник».



Встреча против «Зенита» за Суперкубок России состоится 12-го июля.



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