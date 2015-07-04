Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Пейчинович: «К Суперкубку России будем полностью готовы»

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился своими мыслями после сегодняшнего товарищеского матча против «Лудогорца» (2:0).

    «Был хороший матч с хорошей командой. В составе соперника было много мастеровитых футболистов. Жара вносила коррективы, но мы действовали неплохо и создавали моменты. Сегодняшняя победа придаст нам уверенности. У нас еще целая неделя сбора и контрольный поединок. Думаю, к игре за Суперкубок России подойдем полностью готовыми», – сказал «железнодорожник».

    Встреча против «Зенита» за Суперкубок России состоится 12-го июля.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 23:09
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The_BESTolo4b
    1436041049
    Судьи зенита тоже готовы
    Ответить
    морозз
    1436041702
    Зенит порвёт проводниц спокойно и не напрягаясь!
    Ответить
    Raulya
    1436042765
    Раз решили проводить на Петровском буду за локо!!! Ведь это не правильно проводить на территрии играющей команды... Как будто у нас стадионов мало... Удачи Локо Локо!!!
    Ответить
    nahan
    1436067512
    Ждём матча за Суперкубок.
    Ответить
    tesch
    1436079169
    за Локо поболею в этом матче,
    Ответить
    KAFA2525
    1436105774
    ЗЕНИТ обязан выигрывать !!!
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434809
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+