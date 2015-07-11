С «Зенитом» не сыграют четыре футболиста «Локомотива»

Московский «Локомотив» к завтрашнему матчу за Суперкубок России подходит не в полном составе. В субботу «железнодорожники» провели на «Петровском» предыгровую тренировку, на которой отсутствовали следующие футболисты: Илья Абаев, Ян Дюрица, Александр Шешуков, Дельвин Ндинга. Первые трое еще не готовы к игровым нагрузкам, а последний отправился доделывать необходимые для выступления в России документы.



Добавим, что «Локомотив» завтра сыграет в черной форме.



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