Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    С «Зенитом» не сыграют четыре футболиста «Локомотива»

    Московский «Локомотив» к завтрашнему матчу за Суперкубок России подходит не в полном составе. В субботу «железнодорожники» провели на «Петровском» предыгровую тренировку, на которой отсутствовали следующие футболисты: Илья Абаев, Ян Дюрица, Александр Шешуков, Дельвин Ндинга. Первые трое еще не готовы к игровым нагрузкам, а последний отправился доделывать необходимые для выступления в России документы.

    Добавим, что «Локомотив» завтра сыграет в черной форме.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии (93)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Moskwich
    1436646417
    Удачи Зениту завтра, победы и первого трофея в новом сезоне.
    Ответить
    slavik166
    1436647089
    Эти игроки даже для замены не годны.Вот уж воистину угольный шлак.
    Ответить
    Поц
    1436648144
    Опять покупной трофей бомжата хотят заполучить. На нейтральном поле зассали играть. Зато, если выиграют, никто не будет считать эту победу честной.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436655339
    круто
    Ответить
    loko7778
    1436680789
    локо вперед
    Ответить
    OLESOCC
    1436681534
    Локо ещё не проиграл, а уже в чёрном ...
    Ответить
    zeni
    1436688153
    Помнится Спартак в Черной форме против ЗЕНИТА играл...4-2 Зенит выиграл. Думаю так же и сейчас будет 4-2!
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1436696434
    В России нет еще пока команды лучше ЦСКА!!! Супер кубок России шесть трофеев у ЦСКА! 2004 спартак 1:3 ЦСКА 2006 спартак 2:3 ЦСКА 2007 ЦСКА 4:2 спартак 2009 Рубин (Казань) 1:2 ЦСКА (Москва) 2013 ЦСКА 3:0 Зенит 2014 ЦСКА 3:1 Ростов
    Ответить
    Зенит это Халк
    1436711097
    Видимо не хотят участвовать в договорняке !
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435416
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+