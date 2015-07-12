Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня

«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня

 <em>Футбол вернулся. На стадионе "Петровский" "Зенит" и "Локомотив" разыграли Суперкубок России-2015. "Бомбардир" вел трансляцию всех событий, которые происходили вокруг матча-открытия нового российского сезона. <br /> <br /> </em><strong>21:48 </strong>Весь матч в эмоциях одной болельщицы "Зенита". Пропущенный гол, напряжение дополнительного времени, промах Чорлуки, победа. <br /> <br /> <img width="520" height="520" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/11242511_683034161796580_1813018397_n.jpg" /><strong><br /> <br /> 21:42</strong> Болельщики уже заполнили интернет своими собственными фоторепортажами. Атмосферно<br /> <br /> <img width="520" height="520" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/11355122_448980045273389_53558190_n.jpg" /><strong><br /> <br /> 21:32 </strong>Хотя замечания работе арбитра высказывали сегодня многие. Вот, например, что сказал комментатор ВГТРК Александр Неценко<br /> <br /> <img width="500" height="305" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/пр.png" /><strong><br /> <br /> 21:26 Т</strong>ренер проигравшей стороны Игорь Черевченко традиционно намекает на ошибки судей: "Гол "Зенита" - несчастный случай, малейшая потеря концентрации. Говорят, Смольников забил из вне игры. Надо бы повтор посмотреть"<strong><br /> <br /> 20:53 </strong>И первая реакция пошла от твиттера "Зенита". Благодарят своего голкипера за прекрасный матч. Хотя можно было б и Чорлуку упомянуть - капитан "Локомотива" тоже немало сделал для победы питерцев. <br /> <br /> <img width="500" height="461" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный2й.png" /><strong><br /> <br /> 20:46 </strong>"Зениииит"! Это был тяжелый матч, но питерцы оказались крепче ровно на два удара. С победы начинают сезон сине-бело-голубые. Российский футбольный сезон официально стартовал, с чем мы и поздравляем друг друга.<strong><br /> <br /> 19:43 </strong>Когда "Локомотив" уже стал думать о золотом подиуме и шампанском, Игорь Смольников вернул в игру равновесие. Кажется, нас ждет дополнительное время<strong><br /> <br /> 18:49 </strong>Фуух, первый тайм отыграли команды. "Локомотив" пока держится очень уверенно, поэтому и ведет в счете. Сенегалец Умар Ниасс доказал, что обладает чутьем настоящего форварда. Оказался в нужном месте во время атаки и одним касанием точно пробил в угол ворот Лодыгина. Сейчас принимает поздравления в раздевалке.  <strong><br /> <br /> 17:57 </strong>Звучит гимн!<strong> </strong>Все, все идем читать текстовую трансляцию Владислава Журина. А после матча возвращаемся сюда, чтобы обсудить его основные события и узнать, что скажут по итогам Суперкубка игроки, тренеры и эксперты. <br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><a target="_blank" href="https:///online/report/81520.shtml">"Зенит" - "Локомотив". Текстовый онлайн матча</a></span><strong><br /> <br /> 17:52 </strong>Чуть не забыли представить вам главного арбитра сегодняшней встречи. Судить матч будет Алексей Николаев, для которого это уже третий Суперкубок в карьере. Вот так: стадион Питера, судья из Москвы. <strong><br /> <br /> 17:50 </strong>А тем временем в офисе фанатов "Зенита" провели обыск. С ОМОНом и овчарками. Искали майки с нецензурными надписями в адрес Дзюбы. Не нашли.<br /> <strong><br /> 17:35 </strong>Помимо Дзюбы за "Зенит" сегодня дебютирует Артур Юсупов. У "Локомотива" тоже есть новикок - Александр Коломейцев. Это как минимум три причины внимательно следить за событиями матча. Кстати, делать это лучше всего в нашей <a target="_blank" href="https:///online/report/81520.shtml">текстовой онлайн-трансляции</a>, которую для вас проведет Владислав Журин. Через 15 минут все переходим туда: у Влада там информативно, задорно и весело. А еще есть вот такие необычные расстановки.<br /> <br /> <strong><img width="500" height="350" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный17.png" /><br /> <br /> 17:12</strong> Главная новость по составам - появление Артема Дзюбы с первых минут. Пытаемся предсказать, как сложится матч для форварда, а пока смотрим видео с тренировки Дзюбы в составе питерцев. Кажется, приняли парня хорошо. Хотя без шуток про игрочишку не обошлось.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/3TcsixjcuVM"></iframe> <strong><br /> <br /> 17:07 "Локомотив" объявил стартовый состав<br /> <br /> <img width="336" height="435" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный15(1).png" /><br /> <br /> 17:02 "Зенит" объявил стартовый состав<br /> <br /> </strong><img width="337" height="438" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный11(2).png" /><br /> <br /> <strong>16:52</strong> Один из наших читателей вчера загадал серьезный экшн на этот матч. А какие у вас ожидания? <br /> <br /> <img width="580" height="135" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный7.png" /><strong><br /> <br /> 16:40</strong> Витцель тоже готов. О чем напомнил своим поклонникам в твиттере. <br /> <br /> <img width="580" height="330" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный6.png" /><strong><br /> <br /> 16:34 </strong>Специально к Суперкубку РФПЛ проводила розыгрыш призов среди фанатов. Победителям достанутся мячи с автографами игроков. Подарки уже готовы.<br /> <br /> <img width="500" height="504" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный4.png" /><strong><br /> <br /> 16:22</strong> Минутка истории. "Локомотив" выигрывал Суперкубок России дважды - в 2003 и 2005 годах. Еще один раз они в нем уступали (2008). У "Зенита" также две победы - 2008-й и 2011-й, однако на одно участие больше (2012, 2013). В Суперкубке-2008 "Локо" и "Зенит" встретились между собой, и питерцы победили 2:1 благодаря голам Аршавина и Погребняка. <br /> <br /> <strong>15:50</strong> Еще немного Халка. Вот так бразилец проводил предсезонную подготовку. Еще больше фото о межсезонье футбольных звезд в нашем материале <a target="_blank" href="https:///articles/435302.shtml">"Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето"</a>. Согреваемся солнечной фотогалереей.<br /> <br /> <img width="580" height="527" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/KLEgaPewG6M(1).jpg" /><br /> <br /> <strong>15:38</strong> Ого! Очевидцы сообщают, что прямосейчас на питерской станции метро "Спортивная" завязалась драка. Хозяева бьют людей с шарфами "Локомотива". Фанаты "Зенита" в своем репуртуаре. Будем надеяться, что хотя бы на трибунах сегодня обойдется без петард и гулливеров. <br /> <br /> <strong>15:25</strong> Валера вернулся! <p class="MsoNormal">– Как сложится Суперкубок? Мне вообще по барабану, – сказал Карпин после матча "Зенит-2" - "Торпедо" (Армавир).</p> <p class="MsoNormal">Но вам мы советуем не слушать Карпина. Если вы не главный тренер команды из Армавира, смотреть игру обязательно!</p> <strong>15:00 </strong>Как сообщают метеорологи, сейчас в Санкт-Петербурге 12 градусов тепла. Дождь не планируется. Ветерок 5 м/сек. Футболистам играть будет комфортно. А вот болельщикам на трибунах придется немного себя посогревать.<strong><br /> <br /> 14:42 </strong>Пока на стадион не пускают, московские гости гуляют по городу и делятся замечательными видами в соцсетях. Можно как угодно относиться к "Зениту", но Санкт-Петербург, бесспорно, прекрасен. Наша северная Голландия<br /> <br /> <img width="580" height="491" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/11421861_1666556873574289_1951175043_n.jpg" /><em><br /> <br /> </em><strong>14:36 </strong>Динияр Билялетдинов напомнил о себе. "Зенит" выиграет Суперкубок за счет домашней поддержки", - уверен экс-"железнодорожник". Эх, совсем не верит в родную команду. <br /> <br /> <strong>14:25</strong> До матча 3,5 часа. Пора ставить напитки в холодильник и начинать готовить еду. Суперкубок покажет <strong><em>федеральный НТВ</em></strong>, начало трансляции в 17:50 по мск. Угадайте, кто будет комментировать игру и скажет: "Говорит и показывает Санкт-Петербург, стадион "Петровский"?  <br /> <br /> <strong>14:05</strong> Игра "Зенита-2" и "Торпедо" так и завершилась нулевой ничьей. Валерий Карпин прошел боевое крещение в Армавире. По-прежнему верим. <br /> <br /> <strong>13:50</strong> Также "железнодорожники" показали, что тоже умеют создавать крутые видео. Казаки писали письмо турецкому султану, Татьяна - Онегину, а "Локомотив" - собственным фанатам. Клубника на столе игроков, наверное, с дачи одного из болельщиков. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/9ScmVoI_keQ"></iframe> <br /> <br /> <strong>13:41</strong> "Локомотив" же сменил главного тренера, взял в аренду у "Монако" полузащитника Ндинга, вернул из аренды Григорьева и подсивал в качестве свободных агентов вратаря Коченкова и полузащитника Коломейцева. Остальные трансферы команд Премьер-Лиге смотрите по ссылке ниже. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/434599.shtml"><span style="font-size: 16px;">Таблица трансферов РФПЛ</span></a><br /> <br /> <strong>13:30</strong> Вспомним, как участники Суперкубка провели полтора месяца лета. "Зенит" был не очень активен на трасферном рынке, ограничившись подписанием Юсупова, Михаила Кержакова и Ткачука, который сразу же был отправлен на доводку во вторую команду. Зато питерцы взорвали интернет креативными роликами с бразилецем Халком. Смотрим и радуемся, что нам не нужно сегодня выходить на поле против такого "монстра". <br />  <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/9mG9Pqht-kE"></iframe> <br /> <strong><br /> 13:02</strong> А между тем на Малой спортивной арене "Петровского" на разогреве выступают младшие: "Зенит-2" принимает то самое, легендарное армавирское "Торпедо", чей новый тренер мог пару месяцев назад возглавить "Локомотив". После первого тайма 0:0. Собранная фактически с нуля буквально за два дня до игры команда пока держится. Не забудьте почитать наш познавательный материал о том, что это за клуб такой и как ему удалось переманить к себе Карпина. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/435228.shtml"><span style="font-size: 16px;">Полный комплект. Как "Торпедо из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина </span></a><br /> <br /> <strong>12:57</strong> Похоже, Кержаков все-таки за родной Питер. Вот такое послание форвард оставил фанатам сине-бело-голубых пару дней назад.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/Sfs65aQrUbo"></iframe> <br /> <strong><br /> 12:43</strong> Появилась информация о том, что болельщики "Зенита" собираются вывесить на трибунах баннер, посвященный Александру Кержакову и Андрею Аршавину. Достойная похвалы акция. Напомним, что Аршавин близок к подписанию контракта с "Кубанью", тогда как Кержаков, по слухам, дал согласие на переход как раз таки в "Локомотив". Интересно, за кого Александр будет сегодня болеть? <br /> <br /> <strong>12:31</strong> Несколько интересных фактов о стадионе, куда сегодня все так хотят попасть. "Петровский" был построен в 1925 году и вмещает 21 000 зрителей, во время Великой Отечественной войны был сильно разрушен и позднее реконструирован. "Зенит" проводит здесь свои домашние матчи с 1995 года. А еще "Петровский" считается фартовым местом для сборной России, которая здесь всегда побеждает.  <br /> <br /> <strong>12:22</strong> До начала матча больше пяти часов, погода по-питерски пасмурная, но болельщики уже создали внушительные очереди перед окошками кассы. А говорите, ВЦИОМ, 17%, никому не интересно.<br /> <br /> <img width="500" height="487" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный3(2).png" /> <br /> <br /> <strong>11:32</strong> Кубок - в клубный офис. А каждому игроку - на память по медали. <br /> <br /> <img width="580" height="434" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный2(1).png" /><br /> <br /> <strong>11:29</strong> Ну и разумеется, помимо премий победителю достанется сам трофей. Вот так его доставляли в Санкт-Петербург. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/Fjj-A_avok0"></iframe> <br /> <strong><br /> 11:22</strong> Кстати, по словам исполнительного директора РФС Сергея Чебана, победитель Суперкубка получит 10 млн рублей. Проигравший - в три раза меньше. Грамоту, гвоздичку и коробку конфет, видимо, решили приберечь до лучших времен. <br /> <br /> <strong>10:54</strong> Суперкубок России - любимый матч Андре Виллаш-Боаша. Ведь только тут <strong><em>не будет действовать лимит на легионеров</em></strong>. Символично, что этот матч состоится именно сейчас, когда в кабинетах РФС бурно обсуждают, каким должен быть новый лимит. То, что он будет, факт. Как и то, что сделать его хотят максимально жестким. <br /> <br /> <strong>10:46</strong> Люди, работающие сегодня на стадионе, уже начали выкладывать в соцсети интересные фото. Вот в этом, например, игроки выйдут на поле. "Зенит" по классике, "Локо" в черных цветах. <br /> <br /> <img width="500" height="467" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный(88).png" /><br /> <br /> <strong>10:30 </strong>И пока вся страна снова ругает наше футбольное руководство, игрокам "Локомотива" приходится подчиняться решениям чиновников. Вчера "железнодорожники" провели на "Петровском" последнюю перед матчем тренировку. Отметим, что в Питер не поехали травмированные Илья Абаев, Александр Шешуков и Ян Дюрица. <br /> <br /> <img width="580" height="435" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/loko_tren.jpg" /><em><br /> <br /> </em><strong>10:23</strong> Напомним, что изначально Суперкубок должен был пройти на "Арене Химки". Но у организаторов не хватило денег для аренды стадиона, а варианты с "Локомотивом" и "Открытием Ареной" оказались недоступны из-за проводимых там ремонтных работ. Поэтому пришлось спешно переводить матч домой к "Зениту". Так Суперкубок-2015 задолго до начала уже стал одним из самых скандальных в истории турнира.<br /> <br /> <strong>10:10</strong> Для тех, кто читать любит больше, чем смотреть, у нас есть прекрасный материал о сегодняшней игре. Обязательно ознакомьтесь, если не успели сделать это вчера.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/435353.shtml"><span style="font-size: 16px;">В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России</span></a><br /> <br /> <strong>10:00</strong> Доброе утро, дорогие друзья! Весь сегодняшний день "Бомбардир" в режиме реального времени будет рассказывать вам все самое важное, интересное и забавное из того, что будет просходить вокруг матча "Зенит" - "Локомотив". Следите за обновлениям страницы и будьте в курсе главных новостей дня. А пока футболисты и болельщики только проснулись, давайте посмотрим одно очень драматичное превью, подготовленное фанатами. <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/4lEESkoyA88"></iframe> <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https:///articles/435353.shtml">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em>

Суперкубок России Локомотив Зенит Самедов Александр Дзюба Артем Денисов Виталий Халк Лодыгин Юрий Виллаш-Боаш Андре Черевченко Игорь
Комментарии (1988)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ROIS
1436701090
Заходит мужик в библиотеку и спрашивает: — Где здесь у вас книга \"Спартак чемпион\"? — Фантастика на втором этаже..
Ответить
Z v e r o b o y
1436716588
хорошего трояна мы в зенит заслали..
Ответить
МАРИНА ЗА СПАРТАК
1436719682
Судья придумал штрафной и вынимайте) И просто таким образом перед сезоном напомнил всем командам, как будут судить Зенит.
Ответить
GeorgeFrimen
1436723451
С победой СБГ! Мы заслужили этот кубок, хоть сегодня и не играли как можем. Локо спасибо за отличную игру и удачи в предстоящем сезоне, достойная команда вырисовывается.
Ответить
ОлегаТэ
1436723601
Поздравляю Зенит и его болельщиков с заслуженным Суперкубком. Отбросив бесполезные споры о судействе, можно резюмировать - в первом тайме Локо заслуженно выиграли, во втором - Зенит заслуженно отыгрался. В серии пенальти у Чемпионов нервы оказались ожидаемо крепче. Матч интерестнейший - держал за \"камушки\" до последнего удара по мячу! СПАСИБО ЗЕНИТУ И ЛОКОМОТИВУ ЗА ПОДАРЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!!!!
Ответить
GeorgeFrimen
1436723601
А гнилое НТВ в своем репертуаре. Вместо того чтобы показать вручение кубка, лучше показать про нацистов на Украине. А потом удивляемся, что 75% футбол безразличен.
Ответить
Медный купоpос
1436723620
скажите свинки - ведь не даром, москва, что взорвана пуканом - Зениту отдалась? ))
Ответить
Bearded man
1436723623
А чего на Чорлуку накинулись, если следовать вашей логике, то Акинфеев вообще продажный до мозга костей.) Ведь он порой и сквозь себя пропускает.)
Ответить
АрсенБурбулятр
1436723806
Зенит с победой, много времени отнял просмотр матча, но себя оправдал. Смольников заметно прибавил в Зените, рад за него, самый лучший молодой российский деф наверное. НТВ убого организовал трансляцию как и показ пробития пенальти. только наши неучи показывают пенальти со спины бьющих игроков!!!
Ответить
Gloomy59
1436726120
ЛОКО желаю стабильной и цепкой игры в сезоне! ЗЕНИТ ТЫ ЖАЛОК И БЛЕДЕН! И вот этот Зенит собирается играть в ЛЧ?? СРОЧНО: 1. Избавиться от А.В.Б. 2. Продать , отдать в аренду, заслать в Буркина-Фасо - Дзюбу,Рондона,Нету, Юсупова, Витселя и селекционную службу Зенита!!!! СРОЧНО!!!!! 3. Включить в основной состав 5-6 игроков Зенита 2, ОДАРЕННЫХ!!! 4. ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ УБОГО СТАЛ ИГРАТЬ ЗЕНИТ!!!!!! 120 минут игры и ни какой подсказки со стороны главного тренера, он бедный даже не знал, что подсказать и кому???? ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
125
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+