«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня

<em>Футбол вернулся. На стадионе "Петровский" "Зенит" и "Локомотив" разыграли Суперкубок России-2015. "Бомбардир" вел трансляцию всех событий, которые происходили вокруг матча-открытия нового российского сезона. <br /> <br /> </em><strong>21:48 </strong>Весь матч в эмоциях одной болельщицы "Зенита". Пропущенный гол, напряжение дополнительного времени, промах Чорлуки, победа. <br /> <br /> <img width="520" height="520" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/11242511_683034161796580_1813018397_n.jpg" /><strong><br /> <br /> 21:42</strong> Болельщики уже заполнили интернет своими собственными фоторепортажами. Атмосферно<br /> <br /> <img width="520" height="520" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/11355122_448980045273389_53558190_n.jpg" /><strong><br /> <br /> 21:32 </strong>Хотя замечания работе арбитра высказывали сегодня многие. Вот, например, что сказал комментатор ВГТРК Александр Неценко<br /> <br /> <img width="500" height="305" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/пр.png" /><strong><br /> <br /> 21:26 Т</strong>ренер проигравшей стороны Игорь Черевченко традиционно намекает на ошибки судей: "Гол "Зенита" - несчастный случай, малейшая потеря концентрации. Говорят, Смольников забил из вне игры. Надо бы повтор посмотреть"<strong><br /> <br /> 20:53 </strong>И первая реакция пошла от твиттера "Зенита". Благодарят своего голкипера за прекрасный матч. Хотя можно было б и Чорлуку упомянуть - капитан "Локомотива" тоже немало сделал для победы питерцев. <br /> <br /> <img width="500" height="461" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный2й.png" /><strong><br /> <br /> 20:46 </strong>"Зениииит"! Это был тяжелый матч, но питерцы оказались крепче ровно на два удара. С победы начинают сезон сине-бело-голубые. Российский футбольный сезон официально стартовал, с чем мы и поздравляем друг друга.<strong><br /> <br /> 19:43 </strong>Когда "Локомотив" уже стал думать о золотом подиуме и шампанском, Игорь Смольников вернул в игру равновесие. Кажется, нас ждет дополнительное время<strong><br /> <br /> 18:49 </strong>Фуух, первый тайм отыграли команды. "Локомотив" пока держится очень уверенно, поэтому и ведет в счете. Сенегалец Умар Ниасс доказал, что обладает чутьем настоящего форварда. Оказался в нужном месте во время атаки и одним касанием точно пробил в угол ворот Лодыгина. Сейчас принимает поздравления в раздевалке. <strong><br /> <br /> 17:57 </strong>Звучит гимн!<strong> </strong>Все, все идем читать текстовую трансляцию Владислава Журина. А после матча возвращаемся сюда, чтобы обсудить его основные события и узнать, что скажут по итогам Суперкубка игроки, тренеры и эксперты. <br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><a target="_blank" href="https:///online/report/81520.shtml">"Зенит" - "Локомотив". Текстовый онлайн матча</a></span><strong><br /> <br /> 17:52 </strong>Чуть не забыли представить вам главного арбитра сегодняшней встречи. Судить матч будет Алексей Николаев, для которого это уже третий Суперкубок в карьере. Вот так: стадион Питера, судья из Москвы. <strong><br /> <br /> 17:50 </strong>А тем временем в офисе фанатов "Зенита" провели обыск. С ОМОНом и овчарками. Искали майки с нецензурными надписями в адрес Дзюбы. Не нашли.<br /> <strong><br /> 17:35 </strong>Помимо Дзюбы за "Зенит" сегодня дебютирует Артур Юсупов. У "Локомотива" тоже есть новикок - Александр Коломейцев. Это как минимум три причины внимательно следить за событиями матча. Кстати, делать это лучше всего в нашей <a target="_blank" href="https:///online/report/81520.shtml">текстовой онлайн-трансляции</a>, которую для вас проведет Владислав Журин. Через 15 минут все переходим туда: у Влада там информативно, задорно и весело. А еще есть вот такие необычные расстановки.<br /> <br /> <strong><img width="500" height="350" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный17.png" /><br /> <br /> 17:12</strong> Главная новость по составам - появление Артема Дзюбы с первых минут. Пытаемся предсказать, как сложится матч для форварда, а пока смотрим видео с тренировки Дзюбы в составе питерцев. Кажется, приняли парня хорошо. Хотя без шуток про игрочишку не обошлось.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/3TcsixjcuVM"></iframe> <strong><br /> <br /> 17:07 "Локомотив" объявил стартовый состав<br /> <br /> <img width="336" height="435" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный15(1).png" /><br /> <br /> 17:02 "Зенит" объявил стартовый состав<br /> <br /> </strong><img width="337" height="438" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный11(2).png" /><br /> <br /> <strong>16:52</strong> Один из наших читателей вчера загадал серьезный экшн на этот матч. А какие у вас ожидания? <br /> <br /> <img width="580" height="135" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный7.png" /><strong><br /> <br /> 16:40</strong> Витцель тоже готов. О чем напомнил своим поклонникам в твиттере. <br /> <br /> <img width="580" height="330" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный6.png" /><strong><br /> <br /> 16:34 </strong>Специально к Суперкубку РФПЛ проводила розыгрыш призов среди фанатов. Победителям достанутся мячи с автографами игроков. Подарки уже готовы.<br /> <br /> <img width="500" height="504" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный4.png" /><strong><br /> <br /> 16:22</strong> Минутка истории. "Локомотив" выигрывал Суперкубок России дважды - в 2003 и 2005 годах. Еще один раз они в нем уступали (2008). У "Зенита" также две победы - 2008-й и 2011-й, однако на одно участие больше (2012, 2013). В Суперкубке-2008 "Локо" и "Зенит" встретились между собой, и питерцы победили 2:1 благодаря голам Аршавина и Погребняка. <br /> <br /> <strong>15:50</strong> Еще немного Халка. Вот так бразилец проводил предсезонную подготовку. Еще больше фото о межсезонье футбольных звезд в нашем материале <a target="_blank" href="https:///articles/435302.shtml">"Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето"</a>. Согреваемся солнечной фотогалереей.<br /> <br /> <img width="580" height="527" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/KLEgaPewG6M(1).jpg" /><br /> <br /> <strong>15:38</strong> Ого! Очевидцы сообщают, что прямосейчас на питерской станции метро "Спортивная" завязалась драка. Хозяева бьют людей с шарфами "Локомотива". Фанаты "Зенита" в своем репуртуаре. Будем надеяться, что хотя бы на трибунах сегодня обойдется без петард и гулливеров. <br /> <br /> <strong>15:25</strong> Валера вернулся! <p class="MsoNormal">– Как сложится Суперкубок? Мне вообще по барабану, – сказал Карпин после матча "Зенит-2" - "Торпедо" (Армавир).</p> <p class="MsoNormal">Но вам мы советуем не слушать Карпина. Если вы не главный тренер команды из Армавира, смотреть игру обязательно!</p> <strong>15:00 </strong>Как сообщают метеорологи, сейчас в Санкт-Петербурге 12 градусов тепла. Дождь не планируется. Ветерок 5 м/сек. Футболистам играть будет комфортно. А вот болельщикам на трибунах придется немного себя посогревать.<strong><br /> <br /> 14:42 </strong>Пока на стадион не пускают, московские гости гуляют по городу и делятся замечательными видами в соцсетях. Можно как угодно относиться к "Зениту", но Санкт-Петербург, бесспорно, прекрасен. Наша северная Голландия<br /> <br /> <img width="580" height="491" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/11421861_1666556873574289_1951175043_n.jpg" /><em><br /> <br /> </em><strong>14:36 </strong>Динияр Билялетдинов напомнил о себе. "Зенит" выиграет Суперкубок за счет домашней поддержки", - уверен экс-"железнодорожник". Эх, совсем не верит в родную команду. <br /> <br /> <strong>14:25</strong> До матча 3,5 часа. Пора ставить напитки в холодильник и начинать готовить еду. Суперкубок покажет <strong><em>федеральный НТВ</em></strong>, начало трансляции в 17:50 по мск. Угадайте, кто будет комментировать игру и скажет: "Говорит и показывает Санкт-Петербург, стадион "Петровский"? <br /> <br /> <strong>14:05</strong> Игра "Зенита-2" и "Торпедо" так и завершилась нулевой ничьей. Валерий Карпин прошел боевое крещение в Армавире. По-прежнему верим. <br /> <br /> <strong>13:50</strong> Также "железнодорожники" показали, что тоже умеют создавать крутые видео. Казаки писали письмо турецкому султану, Татьяна - Онегину, а "Локомотив" - собственным фанатам. Клубника на столе игроков, наверное, с дачи одного из болельщиков. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/9ScmVoI_keQ"></iframe> <br /> <br /> <strong>13:41</strong> "Локомотив" же сменил главного тренера, взял в аренду у "Монако" полузащитника Ндинга, вернул из аренды Григорьева и подсивал в качестве свободных агентов вратаря Коченкова и полузащитника Коломейцева. Остальные трансферы команд Премьер-Лиге смотрите по ссылке ниже. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/434599.shtml"><span style="font-size: 16px;">Таблица трансферов РФПЛ</span></a><br /> <br /> <strong>13:30</strong> Вспомним, как участники Суперкубка провели полтора месяца лета. "Зенит" был не очень активен на трасферном рынке, ограничившись подписанием Юсупова, Михаила Кержакова и Ткачука, который сразу же был отправлен на доводку во вторую команду. Зато питерцы взорвали интернет креативными роликами с бразилецем Халком. Смотрим и радуемся, что нам не нужно сегодня выходить на поле против такого "монстра". <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/9mG9Pqht-kE"></iframe> <br /> <strong><br /> 13:02</strong> А между тем на Малой спортивной арене "Петровского" на разогреве выступают младшие: "Зенит-2" принимает то самое, легендарное армавирское "Торпедо", чей новый тренер мог пару месяцев назад возглавить "Локомотив". После первого тайма 0:0. Собранная фактически с нуля буквально за два дня до игры команда пока держится. Не забудьте почитать наш познавательный материал о том, что это за клуб такой и как ему удалось переманить к себе Карпина. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/435228.shtml"><span style="font-size: 16px;">Полный комплект. Как "Торпедо из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина </span></a><br /> <br /> <strong>12:57</strong> Похоже, Кержаков все-таки за родной Питер. Вот такое послание форвард оставил фанатам сине-бело-голубых пару дней назад.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/Sfs65aQrUbo"></iframe> <br /> <strong><br /> 12:43</strong> Появилась информация о том, что болельщики "Зенита" собираются вывесить на трибунах баннер, посвященный Александру Кержакову и Андрею Аршавину. Достойная похвалы акция. Напомним, что Аршавин близок к подписанию контракта с "Кубанью", тогда как Кержаков, по слухам, дал согласие на переход как раз таки в "Локомотив". Интересно, за кого Александр будет сегодня болеть? <br /> <br /> <strong>12:31</strong> Несколько интересных фактов о стадионе, куда сегодня все так хотят попасть. "Петровский" был построен в 1925 году и вмещает 21 000 зрителей, во время Великой Отечественной войны был сильно разрушен и позднее реконструирован. "Зенит" проводит здесь свои домашние матчи с 1995 года. А еще "Петровский" считается фартовым местом для сборной России, которая здесь всегда побеждает. <br /> <br /> <strong>12:22</strong> До начала матча больше пяти часов, погода по-питерски пасмурная, но болельщики уже создали внушительные очереди перед окошками кассы. А говорите, ВЦИОМ, 17%, никому не интересно.<br /> <br /> <img width="500" height="487" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный3(2).png" /> <br /> <br /> <strong>11:32</strong> Кубок - в клубный офис. А каждому игроку - на память по медали. <br /> <br /> <img width="580" height="434" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный2(1).png" /><br /> <br /> <strong>11:29</strong> Ну и разумеется, помимо премий победителю достанется сам трофей. Вот так его доставляли в Санкт-Петербург. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/Fjj-A_avok0"></iframe> <br /> <strong><br /> 11:22</strong> Кстати, по словам исполнительного директора РФС Сергея Чебана, победитель Суперкубка получит 10 млн рублей. Проигравший - в три раза меньше. Грамоту, гвоздичку и коробку конфет, видимо, решили приберечь до лучших времен. <br /> <br /> <strong>10:54</strong> Суперкубок России - любимый матч Андре Виллаш-Боаша. Ведь только тут <strong><em>не будет действовать лимит на легионеров</em></strong>. Символично, что этот матч состоится именно сейчас, когда в кабинетах РФС бурно обсуждают, каким должен быть новый лимит. То, что он будет, факт. Как и то, что сделать его хотят максимально жестким. <br /> <br /> <strong>10:46</strong> Люди, работающие сегодня на стадионе, уже начали выкладывать в соцсети интересные фото. Вот в этом, например, игроки выйдут на поле. "Зенит" по классике, "Локо" в черных цветах. <br /> <br /> <img width="500" height="467" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный(88).png" /><br /> <br /> <strong>10:30 </strong>И пока вся страна снова ругает наше футбольное руководство, игрокам "Локомотива" приходится подчиняться решениям чиновников. Вчера "железнодорожники" провели на "Петровском" последнюю перед матчем тренировку. Отметим, что в Питер не поехали травмированные Илья Абаев, Александр Шешуков и Ян Дюрица. <br /> <br /> <img width="580" height="435" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/loko_tren.jpg" /><em><br /> <br /> </em><strong>10:23</strong> Напомним, что изначально Суперкубок должен был пройти на "Арене Химки". Но у организаторов не хватило денег для аренды стадиона, а варианты с "Локомотивом" и "Открытием Ареной" оказались недоступны из-за проводимых там ремонтных работ. Поэтому пришлось спешно переводить матч домой к "Зениту". Так Суперкубок-2015 задолго до начала уже стал одним из самых скандальных в истории турнира.<br /> <br /> <strong>10:10</strong> Для тех, кто читать любит больше, чем смотреть, у нас есть прекрасный материал о сегодняшней игре. Обязательно ознакомьтесь, если не успели сделать это вчера.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/435353.shtml"><span style="font-size: 16px;">В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России</span></a><br /> <br /> <strong>10:00</strong> Доброе утро, дорогие друзья! Весь сегодняшний день "Бомбардир" в режиме реального времени будет рассказывать вам все самое важное, интересное и забавное из того, что будет просходить вокруг матча "Зенит" - "Локомотив". Следите за обновлениям страницы и будьте в курсе главных новостей дня. А пока футболисты и болельщики только проснулись, давайте посмотрим одно очень драматичное превью, подготовленное фанатами. <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/4lEESkoyA88"></iframe> <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https:///articles/435353.shtml">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em>