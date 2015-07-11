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В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России

<div style="text-align: justify;"><em>В Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Локомотив" в игре за Суперкубок России. "Бомбардир" рассказывает о готовности команд и главных дуэлях предстоящего противостояния.</em></div>    <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва)<br /> </strong></span></span><span style="font-size: 16px;"><strong> <br /> </strong></span><span style="font-size: 16px;"><strong><a target="_blank" href="http://soccer.ru/online/81520.shtml"><span style="font-size: 13px;">Онлайн от "Бомбардира"</span></a></strong></span></div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 13px;"><strong>Ведущий </strong>- Владислав Журин</span></span><br /> <strong><br /> Турнир:</strong> Суперкубок России </div> <div><strong>Место проведения/стадион: </strong>Санкт-Петербург/Петровский</div> <div><strong>Дата/время: </strong>12 июля 2015/ 18:00 мск</div> <div><strong>Где посмотреть:</strong> НТВ</div> <div><strong>История личных встреч:</strong> 42 матча: 14 побед "Зенита"; 11 побед "Локомотива";   17 ничейных результатов</div> <div><strong>Котировки букмекеров:</strong> 1,50 x 4,17 x 6,95<br /> <br /> <img width="580" height="448" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/580.jpg" /><br />  </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Степень готовности</strong></span></span><br />  </div> <div style="text-align: justify;">Межсезонье "Локомотив" провел ударно. Для начала Ольга Смородская определилась с главным тренером. Им официально стал Игорь Черевченко – человек, под руководством которого железнодорожники выиграли финальный матч Кубка России. С Черевченко команда провела полноценную подготовку к новому сезону, отправившись на сбор в Австрию. Там "Локомотив" провел две встречи, обыграв "Лудогорец" (2:0) и разошедшись миром с "Карабахом" (2:2). А вот трансферная компания "Локомотива" пока не радует болельщиков громкими именами. Из "Мордовии" пришел голкипер Антон Коченков, из "Амкара" – полузащитник Коломейцев, вернулся из аренды любимец болельщиков Максим Григорьев. Но главным трансфером стала аренда из "Монако" французского полузащитника Дельвина Ндинга, призванного закрыть брешь в составе после ухода Романа Павлюченко. С "Зенитом" Ндинга уже встречался, когда пять лет назад выходил на поле в Лиге чемпионов в составе "Осера". Однако в матче за Суперкубок конголезец участия не примет – ему необходимо набрать форму и решить проблемы с визой.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Предсезонные сборы "Зенита" тоже проходили в Австрии, но настроение питерцев подпортила непогода. Если со "Штурмом" (0:1) команда Виллаш-Боаша еще сыграла успешно, а победным голом отметился новичок питерцев Артем Дзюба, то в матче с "Лудогорцем" футболисты "Зенита" откровенно "поплыли". Сильный ливень оборвал течение встречи уже на 44-й минуте, однако еще до этого игра приостанавливалась из-за выбегавших на поле уток. "Зенит" перед началом сезона значительно окреп, но трансферные новости из стана команды заставляют общественность волноваться. Виллаш-Боаш решил окончательно избавиться от легендарной старой гвардии – по его решению клуб уже расстался с Аршавиным и Тимощуком. При этом и Александр Кержаков, в отличие от вернувшегося в "Зенит" брата Михаила, уже вряд ли будет привлекаться к играм за основную команду, а то и вообще перейдет в другой клуб РФПЛ.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Три главные дуэли<br /> <br /> </span></span></strong><img width="285" height="424" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Зеня 1.jpg" /> <img width="285" height="423" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-11_13-8-47_864.jpg" /><br />  </div> <div><em>Андре Виллаш-Боаш vs Игорь Черевченко</em><br />  </div> <div style="text-align: justify;">В предстоящем матче команды выведут на поле иностранный и отечественный специалисты. Андре Виллаш-Боаш строит на глазах общественности свое видение футбольной системы "Зенита". На первые роли при португальце выходят легионеры, к которым у тренера отношение особое. "В "Зените" нет звезд, кроме Халка", – удивляет мнением защитник "Локомотива" Виталий Денисов. Но ведь в чем-то он действительно прав. Вся игра "Зенита" строится именно вокруг Халка, с которым Виллаш-Боаш уже работал в "Порту". И ближайший матч исключением станет вряд ли. <br />  </div> <div style="text-align: justify;">Игорь Черевченко, напротив, представляется человеком, способным поставить игру "Локомотива" на основе своих соотечественников. Об этом свидетельствуют и уже состоявшиеся трансферы железнодорожников и то, что тренер работает в структуре клуба с 2008 года. Он досконально знаком с возможностями российских футболистов, поэтому они должны стать опорой нового "Локомотива". В этой игре схлестнутся команды с совершенно разными тренерскими философиями, каждая из которых попробует доказать оппоненту свои преимущества. </div> <div><br /> <img width="285" height="361" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Луиш Нету.jpg" /> <img width="285" height="361" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Чорлука.jpg" /><br />  </div> <div><em>Луиш Нету vs Ведран Чорлука</em><br />  </div> <div style="text-align: justify;">В дуэли двух центральных защитников в предстоящем матче решится многое. Луиш Нету с приходом Виллаш-Боаша засверкал новыми красками, хотя по первым матчам "Зениту" скорее мешал. В предстоящей игре на Нету ляжет большая ответственность, ведь ему предстоит  сдерживать атакующие порывы "Локомотива" без высококлассной подстраховки. Эсекьелю Гараю, обычно подчищающему все промахи португальца, предоставлен дополнительный отдых в связи с выступлением на Кубке Америки. Пару Нету составит Никлас Ломбертс, уже успевший освоиться и порядком загрустить на скамейке запасных. <br />  </div> <div style="text-align: justify;">Ведран Чорлука, напротив, в своей команде считается главной звездой. Неслучайно хорватский защитник по решению Черевченко удостоился капитанской повязки. Новоиспеченный капитан "Локомотива" уже приучил всех к тому, что играет без видимых спадов на протяжении всего сезона. Зенитовцам стоит опасаться и Чорлуки-нападающего – хорват неплохо играет головой. А вот Неманья Пейчинович, предполагаемый напарник Ведрана в центре обороны, является в "Локомотиве" звеном слабым, давление на которое может принести результат.</div> <div><br /> <img width="285" height="446" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Шатов(2).jpg" /> <img width="285" height="446" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Миранчук в материал.jpg" /><br />  </div> <div><em>Олег Шатов vs Алексей Миранчук</em></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Олег Шатов – один из немногих россиян, кого не смогли испортить большие деньги. Когда-то московский ЦСКА был близок к приобретению Шатова, в ту пору выступавшего за "Урал", но теперь сам Олег вряд ли жалеет о собственном выборе. Виллаш-Боаш Шатову доверяет, а тот, в отличие от других молодых игроков "Зенита", набирается опыта и прогрессирует. Основной футболист Шатов и в сборной страны, где успел прослыть универсалом и поиграть почти на всех позициях в полузащите. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> Против Шатова выйдет человек, которому универсальных навыков пока недостает. Но Алексей Миранчук еще просто слишком молод. Он тоже недавно дебютировал за сборную России, заставив Фабио Капелло не сомневаться в своем таланте. Любят Миранчука и в "Локомотиве, но безальтернативное место в основе предоставлять пока не спешат. Когда у Миодрага Божовича спросили, кто же лучше – Миранчук или Фернандеш, черногорский специалист отказался дать четкий ответ на вопрос. Однако при Черевченко Миранчук уже успел хорошо зарекомендовать себя в кубковой игре с "Кубанью", результативно выйдя на замену. Матч за Суперкубок России – время для еще больших свершений.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Ориентировочные составы<br /> </span></strong></span></div> <div><img width="280" height="361" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-11_13-42-44_219.jpg" /> <img width="285" height="361" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Локомотив(10).jpg" /><br />  </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Прогноз</span></strong></span><br />  </div> <div><strong>"Зенит" – "Локомотив" – 2:1</strong><br />  </div> <div style="text-align: justify;">По котировкам букмекеров шансы "Зенита" на победу в предстоящем противостоянии значительно выше. Однако "Локомотив" уже не раз доказывал, что умеет настраиваться на отдельные встречи. По сравнению с прошлым сезоном составы команд не претерпели особых изменений, поэтому и играть они будут в похожих стилях. Питерцы снова поставят на индивидуальное мастерство Халка, а "Локомотив" вознамерится использовать стандартные положения. Но в такой ситуации все-таки рискнем поставить на "Зенит". Родной стадион и поставленная игра качнут чашу  весов в пользу "сине-бело-голубых". </div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">А за кого будете болеть вы?<br /> <br /> <img width="285" height="438" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/VisPO.jpg" /> <img width="283" height="438" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/1436452487_vv(1).jpg" /></span></span></strong></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div> <div> </div>

Суперкубок России Россия Локомотив Зенит Дзюба Артем Ндинга Дельвин Чорлука Ведран Шатов Олег Халк Миранчук Алексей Виллаш-Боаш Андре Черевченко Игорь
Комментарии (85)
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ermak6448
1436632490
Я ПРОТИВ содержания на наши деньги за счёт ОАО ГАЗПРОМ, ФК ЗЕНИТ (пусть ОПУСТЯТ ТАРИФЫ НА ГАЗ )выиграет Локо 1- 0
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Летов
1436632630
блин,а проводница то симпотней
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KnowSoccer
1436632920
Ну и страшная же болельщица у Зенита! А у Локо наоборот - красавица)
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Паровозов
1436633898
Самую красивую болельщицу зени выбрали .
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Павлюченко 13
1436634208
Но главным трансфером стала аренда из \"Монако\" французского полузащитника Дельвина Ндинга, призванного закрыть брешь в составе после ухода Романа Павлюченко. _________________________________________________ Полузащитник приехал на замену нападающему? Что за бред?
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summer2014
1436637593
Завтра будет +12... В Петербурге как всегда отличное лето -_-
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Великий ЦСКА Москва
1436640223
В России нет еще пока команды лучше ЦСКА!!! Супер кубок России шесть трофеев у ЦСКА! 2004 спартак 1:3 ЦСКА 2006 спартак 2:3 ЦСКА 2007 ЦСКА 4:2 спартак 2009 Рубин (Казань) 1:2 ЦСКА (Москва) 2013 ЦСКА 3:0 Зенит 2014 ЦСКА 3:1 Ростов Супер кубок выигрывали ЦСКА зенит рубин и тд и тп и только неудачники из спартака три раза игравшие за этот трофей все три раза проиграли ЦСКА! 2004 спартак 1:3 ЦСКА 2006 спартак 2:3 ЦСКА 2007 ЦСКА 4:2 спартак
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artemka451
1436642428
Удачи Локо!!! Локо будет играть в красивой форме, порвите этот мешок!!!!! По поводу девочек, не в обиду, НО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО мИЛЛЕР СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ КАЖДЫЙ ГОД ВЫДВИГАЕТ, ТЕЛКА зЕНИ НЕ О ЧЕМ, наша хороша, еще мне нравиться с Кубани деваха
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REDWHITE_
1436681490
Локотелка симпатичней будет.
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ren88888_
1436682900
Ни за кого не буду болеть,эти два нубоклупа никому не интересны.
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