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    Черевченко поздравил «Зенит» с трофеем

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти уступила «Зениту» (в основное время – 1:1).

    «Не показалось, что играли на удержание счета 1:0. Мы понимали, что это скользкий результат. Во второй половине соперник прибавил в скорости. Считаю, что «Локомотив» здорово провел все два часа игры. После короткого подготовительного периода это дорогого стоит. Поздравляю санкт-петербуржцев с завоеванием очередного трофея! Выбор пенальтистов? Ключевым фактором для меня является уверенность игрока. Пенальти – это лотерея. Голкипер «Зенита» молодец, он стоит до конца.

    Гол оппонента на 83-й минуте считаю несчастным случаем. Потеряли концентрацию. А вообще мы редко пропускаем после «стандартов». Говорят, забивающий был в оффсайде. Надо бы посмотреть повтор», – сказал Черевченко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 21:26
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    Комментарии (37)
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    salaga
    1436727426
    Несчастный случай - это первый гол в ворота Зенита: непредсказуемый отскок. А потеря концентрации - это недоработка игрока.
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    Miaf
    1436727472
    Бомжи говорят спасибо, а если бы проиграли, ныли и поливали бы всех грязью.
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    Serjinho
    1436727894
    с чем тут поздравлять? локо - это болото, причем болото полное. только в спартаке, наверно, могут играть 6 лет игроки вроде майкона, которые ниxpeна не могут, а их все равно упорно ставят в состав. и мешок на 200 млн евро не смог обыграть вот это вот дepьмо
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    sir_Alex
    1436728277
    Удачи депо в сезоне
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    oligarx vasia
    1436729231
    на минуточку представим,если бы Локо выиграл,то боаш ныл все интервью и говорил судья всю нам игру испортил,а Черевченко принял достойно поражение, как настоящий мужик)))
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    Joker Loko
    1436730761
    В первом тайме Локо радовал глаз. Второй тайм за Зенитом спору нет. Дальше была лотерея, Чарли конечно спижонил)))
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    artemka451
    1436733060
    Настоящий мужик, а виллаш-боамж опять все ноет, выиграл и все ровно ноет!!!!!! Зенит с победой, Локо и Черевченко -мы верим в Вас!!!
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    poodle
    1436736106
    а чё вы тут ноете,судья реально заряжен на локо был,или у вас глаза закрыты!))О_о
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    alessios1990
    1436758701
    Достойный поступок! Респект и уважение, Игорь Геннадьевич) Локомотиву желаю не вешать нос и достойно выступить,как в РПЛ, так и в еврокубках!
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    ologreds
    1694997625
    numo435503
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