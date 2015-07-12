Черевченко поздравил «Зенит» с трофеем

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти уступила «Зениту» (в основное время – 1:1).



«Не показалось, что играли на удержание счета 1:0. Мы понимали, что это скользкий результат. Во второй половине соперник прибавил в скорости. Считаю, что «Локомотив» здорово провел все два часа игры. После короткого подготовительного периода это дорогого стоит. Поздравляю санкт-петербуржцев с завоеванием очередного трофея! Выбор пенальтистов? Ключевым фактором для меня является уверенность игрока. Пенальти – это лотерея. Голкипер «Зенита» молодец, он стоит до конца.



Гол оппонента на 83-й минуте считаю несчастным случаем. Потеряли концентрацию. А вообще мы редко пропускаем после «стандартов». Говорят, забивающий был в оффсайде. Надо бы посмотреть повтор», – сказал Черевченко.



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