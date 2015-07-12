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Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)

<em>"Зенит" в напряженном матче переиграл "Локомотив" и выиграл первый трофей нового сезона. "Бомбардир" показывает самые яркие кадры Суперкубка-2015<br /> <br /> <img width="580" height="385" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336626_1700x1100.jpg" /><br /> </em><br /> Баннер на заднем фоне все пояснил - это действительно мощно.<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V1960.JPG" /><br /> <br /> Люди в этом ряду вводят лимиты на легионеров, заявляют вторые составы в ФНЛ и точно знают, сколько контрактов у Капелло. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V1979.JPG" /><br /> <br /> Мощный перморманс болельщиков "Зенита" в честь Аршавина и Кержакова.<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336620_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Красивые девушки - самая убедительная причина хорошо играть в футбол<br /> <br /> <img width="580" height="394" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336631_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Кришито пытается запугать мяч. Ломбертс не понимает, зачем итальянец этим занимается.<br /> <br /> <img width="580" height="393" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336608_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Для Витцеля это, возможно, последний матч в России - игрока очень хочет видеть у себя "Милан". <br /> <br /> <img width="580" height="381" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336634_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Гилерме тоже может покинуть "Локомотив" и перейти в другой клуб. Но точно не в "Милан". <br /> <br /> <img width="580" height="723" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336648_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Александр Николаев просит Хави Гарсию держать расстояние - все-таки они знакомы еще слишком мало. <br /> <br /> <img width="580" height="427" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336650_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> У Кришито с Майконом таких проблем нет. <br /> <br /> <img width="580" height="455" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336617_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Игорь Смольников играет с приятелями в козла под наблюдением старших.<br /> <br /> <img width="580" height="367" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336644_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Тренеры "Зенита" наслаждаются динамичной игрой.<br /> <br /> <img width="580" height="394" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336652_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Халк убеждает судью, что невиновен, и для большей убедительности показывает бицепсы. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2139.JPG" /><br /> <br /> Кристиан Ансальди доволен возвращением в Санкт-Петербург. 30 секунд игры, один удар с пенальти, и ты победитель. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2091.JPG" /><br /> <br /> Это Versus Battle! <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2434(1).jpg" /><br /> <br /> Игроки "Зенита" фотографируются для какого-то фаната. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2414.JPG" /><br /> <br /> "Зенит" - обладатель Суперкубка России-2015! <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/435460.shtml"><span style="font-size: 16px;">Онлайн событий дня<br /> <br /> </span></a><a target="_blank" href="https:///online/81520.shtml"><span style="font-size: 16px;">Текстовая трансляция матча</span></a><br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru </a>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em>

Суперкубок России Россия Зенит Локомотив Дзюба Артем Халк Кришито Доменико Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (38)
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MrVanes-Zenit
1436732076
Спасибо Локо за хорошую битву Ну а Зенит и весь Питер с очередным трофеем!
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severnyj84
1436735402
Локо не та команда, которая может выиграть в наше время Суперкубок.
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Goldstream
1436737917
С победой!
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Andrew Star
1436738118
Был на Петровском. Честно - смешанные чувства. Горечь от унылой игры скрасила радость от итоговой победы. Но осадочек остался. Локомотиву гордиться нечем, как впрочем и Зениту. Полчаса Локо играло в футбол, а после забитого мяча - все встали в своей штрафной и стали тянуть время. Соответственно получили. Зенит вышел вальяжно, вполноги. А когда после гола нужно было прибавить - ничего собственно не вышло. Никто в игре не выделялся вообще - серая масса какая-то. Ну может Лодыгин - и то ничего выдающегося. Халк сегодня - 0, Шатов, Витсель - ему под стать. Дзюба и Юсупов - бестолково абсолютно. Очень показателен штрафной на 45 минуте - Халк попадает в пробегающего в метре Юсупова - стадион плакал.
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Expert-disport
1436759156
Почитал коменты и удивился - первая игра в сезоне, чего вы хотите? Локо так вааще отлично играл! А Зене каашно надо прибавлять. Все таки АВБ трусоват и не для ЛЧ он (ИМХО).
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severnyj84
1436778234
ЗЕНИТ еще раз доказал,что он на голову выше всех.
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Старый Провинциал
1436783082
Не... Я согласен с москвичами, что нечестно был разыгран нынешний Суперкубок: - в Питере (а надо было на нейтральном поле;), - с питерским комментатором (явно же, что это преимущество;), - хотя и с московским судьей (они же самые нейтральные в России;) То ли дело Суперкубок 2008 - там все было по честному, по московски: «Локомотив» – «Зенит» 1:2 9 марта 2008г. Москва. Стадион «Лужники» Судья: Юрий Баскаков (Москва) Однако, наверное, московский комментатор топил за Зенит и поэтому Локомотив тогда проиграл ;)))))
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Виталий1
1436791319
Хороший матч получился! Локомотив порадовал.
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severnyj84
1436799671
Зенит еще раз доказал, что он самый сильный в стране.
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Павлюченко 13
1436800077
Матч получился неплохим, но состояние Зенита на сегодняшний день разочаровало! Лодыгин нервничал всю игру. Кришито сыграл ниже своих возможностей, Ломбертс не является лидером на поле, странно, что ему доверили капитанскую повязку. Нету без Гарая лучше вообще на поле не выпускать. Смольникова Касаев изрядно повозил, гол кстати был забит, после того, как Алан Игоря обыграл без особых проблем, но позже Смольников реабилитировался забитым мячом, возможно именно его и стоит признать лучшим игроком встречи. Хави Гарсия в принципе неплохо смотрелся. Юсупов по движению понравился, но пока нет взаимопонимания с партнерами, чего только стоит прекрасно разыгранный стандарт с Халком в конце первого тайма. У Шатова игра совсем не шла, чувствуется, что ему нужно больше свободы, без Данни Олегу тяжелее находить себе место на поле. Витсель сыграл в Озила (человека невидимку). Халк, как обычно тянул одеяло на себя ничего толком не создав. Дзюба вообще инородное тело в этом механизме. Что касается Локомотива, то Гильерме так же, как и Лодыгин чересчур нервно себя вел. Денисов сыграл прекрасно, его Халк по-моему ни разу не обыграл, единственно Виталий не спас в эпизоде с голом. К центральной паре защитников Локо вопросов нет, только вот, что пытался изобразить хорват своим ударом с пенальти? Шишкин тоже неплохо справился со своей прямой обязанностью, возможно нужно быть чуть активней в атаке, а в целом весьма недурно сыграл. Тарасов порадовал, человек оказывается умеет играть в футбол. Коломейцев весьма удачно дебютировал, не сказать, что играл хорошо, но из игры точно не выпал. Миранчук должен быть железным игроком основы, прекрасно видит поле, напоминает молодого Алана Дзагоева! Касаев тоже хорошо играет, но к сожалению его хватает только на час игры. Майкон не самый сильный игрок, часто изображает, что-то совершено нелепое, возможно его еще только предстоит встроить в новую систему игры Локомотива. То, что Локо будет другим уже сейчас понятно и удивительно, что при том же составе абсолютно иное содержание. Ниассе сыграл отлично, еще бы результативность подправить, тогда Супер Кубок был бы у Локомотива!
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