Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)

<em>"Зенит" в напряженном матче переиграл "Локомотив" и выиграл первый трофей нового сезона. "Бомбардир" показывает самые яркие кадры Суперкубка-2015<br /> <br /> <img width="580" height="385" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336626_1700x1100.jpg" /><br /> </em><br /> Баннер на заднем фоне все пояснил - это действительно мощно.<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V1960.JPG" /><br /> <br /> Люди в этом ряду вводят лимиты на легионеров, заявляют вторые составы в ФНЛ и точно знают, сколько контрактов у Капелло. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V1979.JPG" /><br /> <br /> Мощный перморманс болельщиков "Зенита" в честь Аршавина и Кержакова.<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336620_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Красивые девушки - самая убедительная причина хорошо играть в футбол<br /> <br /> <img width="580" height="394" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336631_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Кришито пытается запугать мяч. Ломбертс не понимает, зачем итальянец этим занимается.<br /> <br /> <img width="580" height="393" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336608_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Для Витцеля это, возможно, последний матч в России - игрока очень хочет видеть у себя "Милан". <br /> <br /> <img width="580" height="381" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336634_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Гилерме тоже может покинуть "Локомотив" и перейти в другой клуб. Но точно не в "Милан". <br /> <br /> <img width="580" height="723" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336648_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Александр Николаев просит Хави Гарсию держать расстояние - все-таки они знакомы еще слишком мало. <br /> <br /> <img width="580" height="427" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336650_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> У Кришито с Майконом таких проблем нет. <br /> <br /> <img width="580" height="455" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336617_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Игорь Смольников играет с приятелями в козла под наблюдением старших.<br /> <br /> <img width="580" height="367" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336644_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Тренеры "Зенита" наслаждаются динамичной игрой.<br /> <br /> <img width="580" height="394" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/336652_1700x1100.jpg" /><br /> <br /> Халк убеждает судью, что невиновен, и для большей убедительности показывает бицепсы. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2139.JPG" /><br /> <br /> Кристиан Ансальди доволен возвращением в Санкт-Петербург. 30 секунд игры, один удар с пенальти, и ты победитель. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2091.JPG" /><br /> <br /> Это Versus Battle! <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2434(1).jpg" /><br /> <br /> Игроки "Зенита" фотографируются для какого-то фаната. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/_I3V2414.JPG" /><br /> <br /> "Зенит" - обладатель Суперкубка России-2015! <br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/435460.shtml"><span style="font-size: 16px;">Онлайн событий дня<br /> <br /> </span></a><a target="_blank" href="https:///online/81520.shtml"><span style="font-size: 16px;">Текстовая трансляция матча</span></a><br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru </a>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em>