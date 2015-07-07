«Зенит» и «Локомотив» получат премии за матч Суперкубка

«Зенит» и «Локомотив» получат премиальные за участие в Суперкубке России. Игра состоится в состоится 12 июля в Санкт-Петербурге, а главным арбитром матча назначен Алексей Николаев.









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«Победитель встречи получит 70% премиального фонда, проигравший — 30%. Такое соотношение прописано в регламенте турнира. У РПФЛ есть партнеры, спонсоры, которые обеспечивают призовой фонд» – отметил в интервью директор по связям с общественностью Российской футбольной Премьер-Лиги