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    «Зенит» и «Локомотив» получат премии за матч Суперкубка

    «Зенит» и «Локомотив» получат премиальные за участие в Суперкубке России. Игра состоится в состоится 12 июля в Санкт-Петербурге, а главным арбитром матча назначен Алексей Николаев.

    «Победитель встречи получит 70% премиального фонда, проигравший — 30%. Такое соотношение прописано в регламенте турнира. У РПФЛ есть партнеры, спонсоры, которые обеспечивают призовой фонд» – отметил в интервью директор по связям с общественностью Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Алексеев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 11:07
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    Комментарии (168)
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    морозз
    1436277889
    Проводницы походу... решили Газпрому праздник то испортить? Якунин сказал своим по Ельцински...лечь на шпалы но победить!
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    rahmiddin
    1436280485
    ЛОКО Суперчемпион
    Ответить
    rahmiddin
    1436280547
    Суперкубок НАШ
    Ответить
    Альфия
    1436281050
    Зачем играть,когда Ольга продалась с потрохами,можно сразу вручить кубок Питерманам и разойтись.фарс!
    Ответить
    Томск12
    1436289061
    отдайте призовой фонд капелло и пусть валит!
    Ответить
    SchwarzGelben BVB
    1436298131
    Да уж. Без премии игра точно не пойдет. Хотя. А все ли дела в Премии?
    Ответить
    vashinin
    1436300047
    причем до матча и распустить по домам))
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    ТОС
    1436314937
    Аууу,балоболы... Почему вас так возмущает,что матч будет в Питере?!? Не увидел не одного поста возмущения,когда изначально матч поставили в химках!!! Я сам лично за нейтральное поле,лучше на море... У нас сейчас дожди в Питере начались.
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    Carhartt
    1436373795
    Как бы матч не закончился, а гудки все равно больше денег получат в итоге)
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    ologreds
    1694997655
    numo435013
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