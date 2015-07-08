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    Виталий Денисов: «Противопоставим «Зениту» наше единство»

    Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о сопернике своей команды в матче за Суперкубок России – 2015 – санкт-петербургском «Зените».

    «Этот клуб самый могущественный в РФПЛ, у него самые широкие возможности. Думаю, мы сможем ему противопоставить единство нашего коллектива. Новый сезон сопряжен с новыми надеждами. Надеюсь, все российские болельщики будут наблюдать за нашим матчем с воодушевлением», – сказал узбекистанец.

    Встреча состоится 12-го июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 18:29
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    Комментарии (73)
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    ledzeppfan
    1436376825
    Забавно читать размышления узбека о могуществе Зенита. Завидует счастливый соотечественник ишаков и верблюдов. Его-то клубишка принадлежит РЖД , а все знают , что это нищая организация , которая еле сводит концы с концами и перевозит пассажиров и грузы практически бесплатно , просто занимаясь благотворительностью.
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    Зенит это Халк
    1436377493
    Единство в Локо , насмешил )))
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    REDWHITE_
    1436377959
    В воскресенье будем болеть за российский клуб \"Локомотив\"!!! он должен победить финно-угорский.
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    loko m1
    1436379506
    Недалекие узнали, что он узбекистанец и понеслась. Но так-то он русский.
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    Урия Гип
    1436390822
    Ничто Вас не спасет.
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    Мастер Данила
    1436391711
    Виталик если ты не будешь страдать фуйней, и не только ты, а вся оборона(решето), то новые надежды, как ты говоришь, нам в помощь.
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    Гуливер
    1436395582
    паравоз пойдет под откос,как тузик грелка
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    loko7778
    1436416783
    ИНТЕРЕСНО, А ЧТО СИЛЬНЕЕ ЕДИНСТВО ИЛИ ГАЗПРОМ?
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    alessios1990
    1436419540
    Локомотив имеет неплохие шансы на победу в Суперкубке России! Хотя в последнее время Локо не так и здорово играет с Зенитом. В последний раз они обыгрывали Зенит еще при Коусейру, по-моему)
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    ologreds
    1694997648
    numo435139
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