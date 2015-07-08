Виталий Денисов: «Противопоставим «Зениту» наше единство»

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о сопернике своей команды в матче за Суперкубок России – 2015 – санкт-петербургском «Зените».



«Этот клуб самый могущественный в РФПЛ, у него самые широкие возможности. Думаю, мы сможем ему противопоставить единство нашего коллектива. Новый сезон сопряжен с новыми надеждами. Надеюсь, все российские болельщики будут наблюдать за нашим матчем с воодушевлением», – сказал узбекистанец.



Встреча состоится 12-го июля.



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