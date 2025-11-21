Игрок «Сочи» заявил о желании вернуться в «Спартак»

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».
- Южане арендовали 29-летнего футболиста в июле.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.
- У Зиньковского контракт со «Спартаком» до 30 июня 2027 года.
«Много факторов [почему ушел в аренду]. Но я не показал тот максимум, который хотели от меня увидеть в «Спартаке». Были разные моменты, не все удалось воплотить.
Я хочу вернуться в «Спартак». Посмотрим, что будет в следующем сезоне», – заявил Зиньковский.
Источник: «Матч ТВ»