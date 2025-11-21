Введите ваш ник на сайте
Игрок «Сочи» заявил о желании вернуться в «Спартак»

Сегодня, 20:00

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».

  • Южане арендовали 29-летнего футболиста в июле.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.
  • У Зиньковского контракт со «Спартаком» до 30 июня 2027 года.

«Много факторов [почему ушел в аренду]. Но я не показал тот максимум, который хотели от меня увидеть в «Спартаке». Были разные моменты, не все удалось воплотить.

Я хочу вернуться в «Спартак». Посмотрим, что будет в следующем сезоне», – заявил Зиньковский.

Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил 14
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА 20
В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на матч со «Спартаком» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Зиньковский Антон
NewLife
1763745799
Придется конкурировать с Дмитриевым. Это пойдет на пользу команде.
