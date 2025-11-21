Игрок «Сочи» заявил о желании вернуться в «Спартак»

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».

Южане арендовали 29-летнего футболиста в июле.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.

У Зиньковского контракт со «Спартаком» до 30 июня 2027 года.

«Много факторов [почему ушел в аренду]. Но я не показал тот максимум, который хотели от меня увидеть в «Спартаке». Были разные моменты, не все удалось воплотить.

Я хочу вернуться в «Спартак». Посмотрим, что будет в следующем сезоне», – заявил Зиньковский.