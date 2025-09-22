Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский высказался о судействе в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА.

Армейцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

2 из 3 голов они забили с пенальти.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Игру судил Алексей Сухой.

– Тяжeлая игра. По моментам у нас было все в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешeвый. Очень спорный.

– Расскажите про свой гол?

– Нашел момент, сыграл в стеночку. Получилось пробить и попал. Был такой же момент, Крамарич сказал, что в следующий раз забью. Но моего гола не хватило, нужно было находить ещe моменты.

Будем ещe больше работать, игра была неплохая, но очков не хватает.