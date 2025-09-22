Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА

Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА

Вчера, 23:23
8

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский высказался о судействе в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Тяжeлая игра. По моментам у нас было все в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешeвый. Очень спорный.

– Расскажите про свой гол?

– Нашел момент, сыграл в стеночку. Получилось пробить и попал. Был такой же момент, Крамарич сказал, что в следующий раз забью. Но моего гола не хватило, нужно было находить ещe моменты.

Будем ещe больше работать, игра была неплохая, но очков не хватает.

Еще по теме:
В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на матч со «Спартаком» 2
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
«Спартак» отдал в аренду Зиньковского 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Зиньковский Антон
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dimag
1758572983
Нечего тут зиньку валять Оба пенальти 100%
Ответить
saf05
1758573027
Вы пока не оправдываете надежды Газпрома.
Ответить
vvv123
1758574004
Со вторым пеном - явная симуляция. Как её варщик не разглядел? Наверно неопытный!
Ответить
Томик
1758576510
Первый слишком спорный. А вот второй - это желтая Кисляку. Навозом конским воняло за километр сегодня. Позорище.
Ответить
Томик
1758576728
Конский стыд какой-то. И ничего, всё в порядке. Два Балтике нарисовали несуществующих, два Сочи необоснованных. Что так не играть...
Ответить
Главные новости
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
3
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА
Вчера, 23:23
8
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
2
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
1
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
4
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Все новости
Все новости
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Сочи»
Вчера, 22:52
2
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
4
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
Вчера, 21:58
11
ВидеоНовичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 21:34
6
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 21:18
8
ВидеоОбзор матча «Сочи» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:00
1
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 20:59
40
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
Вчера, 20:35
15
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
Вчера, 19:57
7
29-летняя дочь Радимова заставила его разрыдаться
Вчера, 19:35
4
Кафанов объяснил, зачем в сборную России вызвали 6 вратарей
Вчера, 19:30
3
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
Вчера, 19:19
15
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 18:56
40
«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ
Вчера, 18:45
5
Подробности травмы спартаковца Маркиньоса – его увезли с поля на электрокаре
Вчера, 18:31
7
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»
Вчера, 18:18
6
Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России
Вчера, 18:06
3
Мостовой отреагировал на слова Семака, что «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок
Вчера, 17:44
10
Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»
Вчера, 17:30
3
Боярский выбрал лучшего игрока «Зенита»: «Он молодец»
Вчера, 17:17
14
Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России
Вчера, 17:05
4
Экс-вратарь «Краснодара» – о 1-м голе «Зенита»: «Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно»
Вчера, 16:54
28
Орлов назвал сильнейшего российского футболиста в РПЛ: «Ставлю его выше Батракова»
Вчера, 16:43
8
Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре
Вчера, 16:32
2
У Станковича случился разлад в семье: подробности
Вчера, 16:25
6
Орлов прокомментировал игру Соболева против «Краснодара»
Вчера, 16:16
3
Жирков рассказал, как его наказали в сборной России за кальян
Вчера, 15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 