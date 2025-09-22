Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти

РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти

Сегодня, 20:59
38

ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» в 9-м туре чемпионата России – 2:1.

Армейцы пропустили в концовке первого тайма, но ответили тремя голами после перерыва

Дубль оформил полузащитник Иван Обляков – в обоих случаях он реализовал пенальти. Также забил Матвей Кисляк.

ЦСКА поднялся на второе место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до 1 очка.

«Сочи» остался на последней строчке с 8 поражениями в 9 матчах при одной ничьей.

Россия. Премьер-лига. 9 тур
Сочи - ЦСКА - 1:3 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Зиньковский, 39; 1:1 - И. Обляков, 58 (с пенальти); 1:2 - И. Обляков, 68 (с пенальти); 1:3 - М. Кисляк, 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Новичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА 5
Обзор матча «Сочи» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео) 1
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом? 11
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи
Рекомендуем
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1758564842
Хоть и выиграли, но всё равно позорно. Не команда, а сборище тормозов. Игры никакой. Три гола и все на удачу. Что случилось с командой, непонятно.
Ответить
biber.ru
1758565486
Положительных эмоций никаких, счёт случайный, могли и промахать, в плюс только очки.
Ответить
TIMOTHY
1758565530
С победой ЦСКА
Ответить
Блямба
1758565533
Мда.Я ковал тебя железными подковами. Барахляное стадо,даже не табун стало.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1758566057
два левых пенальти... судья - "молодец"...
Ответить
Константин-Шапкин-google
1758566316
Волевую??? Бомбардир как в лужу дёрнул. Зиньковкин конифеича наградил реально. Два пеналя Сушняк отработал. Кони были как пони. Медленно, но уверенно двигаются в сторону ЗПРФ!
Ответить
Паровозов
1758566443
Победа коней с душком, судьишка просто убил сочинцев которые были лучше армейцев во всех аспектах.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1758566505
Хотел бы спросить бомбадиров. А не надоело за детские маты банить. Лучше на гнусные комментарии внимание обратите. Будьте последовательны. А ни как Сухина с Карасиком.
Ответить
ySS
1758566727
Слишком часто и быстро меняются и без того нелепые трактовки "игры рукой". Подсобил судейка сегодня подсевшим скакунам
Ответить
Artemka444
1758567027
Судейка то молодец, вытащил матч
Ответить
Главные новости
ВидеоНовичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
21:34
5
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
21:18
5
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
20:59
38
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
20:35
12
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
20:23
2
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
19:57
6
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
19:19
11
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
18:56
36
«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ
18:45
5
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»
18:18
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Сочи» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
21:00
1
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
19:57
6
29-летняя дочь Радимова заставила его разрыдаться
19:35
3
Кафанов объяснил, зачем в сборную России вызвали 6 вратарей
19:30
3
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
19:19
11
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
18:56
36
«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ
18:45
5
Подробности травмы спартаковца Маркиньоса – его увезли с поля на электрокаре
18:31
7
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»
18:18
6
Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России
18:06
3
Мостовой отреагировал на слова Семака, что «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок
17:44
10
Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»
17:30
2
Боярский выбрал лучшего игрока «Зенита»: «Он молодец»
17:17
14
Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России
17:05
4
Экс-вратарь «Краснодара» – о 1-м голе «Зенита»: «Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно»
16:54
27
Орлов назвал сильнейшего российского футболиста в РПЛ: «Ставлю его выше Батракова»
16:43
8
Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре
16:32
1
У Станковича случился разлад в семье: подробности
16:25
6
Орлов прокомментировал игру Соболева против «Краснодара»
16:16
3
Жирков рассказал, как его наказали в сборной России за кальян
15:51
Реакция Орлова на игру Глушенкова против «Краснодара»
15:43
6
Мостовой выбрал двух фаворитов на «Золотой мяч» – это не Дембеле и не Ямаль
15:30
1
41-летний Погребняк – о возобновлении карьеры: «Ждите меня в РПЛ ко второму кругу»
15:15
8
Писарев назвал причину поражения «Краснодара» от «Зенита»
15:00
4
Радимов признался в благородном поступке, который он совершил при разводе с Булановой
14:54
16
«Спартаку» предрекли 5 побед подряд
14:44
19
Семин оценил игру Глушенкова против «Краснодара»
14:38
1
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?
14:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 