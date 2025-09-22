РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти

ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» в 9-м туре чемпионата России – 2:1.
Армейцы пропустили в концовке первого тайма, но ответили тремя голами после перерыва
Дубль оформил полузащитник Иван Обляков – в обоих случаях он реализовал пенальти. Также забил Матвей Кисляк.
ЦСКА поднялся на второе место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до 1 очка.
«Сочи» остался на последней строчке с 8 поражениями в 9 матчах при одной ничьей.
Россия. Премьер-лига. 9 тур
Сочи - ЦСКА - 1:3 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Зиньковский, 39; 1:1 - И. Обляков, 58 (с пенальти); 1:2 - И. Обляков, 68 (с пенальти); 1:3 - М. Кисляк, 90+6.
Источник: «Бомбардир»