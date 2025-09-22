РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти

ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» в 9-м туре чемпионата России – 2:1.

Армейцы пропустили в концовке первого тайма, но ответили тремя голами после перерыва

Дубль оформил полузащитник Иван Обляков – в обоих случаях он реализовал пенальти. Также забил Матвей Кисляк.

ЦСКА поднялся на второе место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего «Краснодара» до 1 очка.

«Сочи» остался на последней строчке с 8 поражениями в 9 матчах при одной ничьей.