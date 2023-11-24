Роналду оформил дубль в ворота команды Кверквелии

Голы Роналду порадовали. И скорости в матче. Пол года назад смотрел были ниже. Прогрессирует лига
«Аль-Наср» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии победил дома «Аль-Охдуд» (3:0).
На 77-й и 80-й минутах у хозяев забил Криштиану Роналду.
Весь матч у «Аль-Охдуда» провел бывший защитник «Рубина» и «Локомотива» Соломон Кверквелия.
- «Аль-Наср» отстает от 1-го места на 1 очко, но у «Аль-Хиляля» игра в запасе.
- «Аль-Охдуд» – в зоне вылета.
- Роналду с 15 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.