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    Роналду оформил дубль в ворота команды Кверквелии

    «Аль-Наср» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии победил дома «Аль-Охдуд» (3:0).

    На 77-й и 80-й минутах у хозяев забил Криштиану Роналду.

    Весь матч у «Аль-Охдуда» провел бывший защитник «Рубина» и «Локомотива» Соломон Кверквелия.

    • «Аль-Наср» отстает от 1-го места на 1 очко, но у «Аль-Хиляля» игра в запасе.
    • «Аль-Охдуд» – в зоне вылета.
    • Роналду с 15 голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.11.2023 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7356

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Голы Роналду порадовали. И скорости в матче. Пол года назад смотрел были ниже. Прогрессирует лига

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      Рейтинг: +25355

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну вот и Карквелию сломали. )

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