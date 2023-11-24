Роналду оформил дубль в ворота команды Кверквелии

«Аль-Наср» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии победил дома «Аль-Охдуд» (3:0).

На 77-й и 80-й минутах у хозяев забил Криштиану Роналду.

Весь матч у «Аль-Охдуда» провел бывший защитник «Рубина» и «Локомотива» Соломон Кверквелия.