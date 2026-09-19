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Парагвай. Примера
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Либертад
Лоренцо Мельгарехо
Статистика
€ 275 тыс
Лоренцо Мельгарехо - статистика
Либертад
10 августа 1990 (36), Лома Гранде
#10 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Парагвай
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 11 тур
Либертад
1 : 1
19.09.2026
Спортиво Амелиано
57' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Парагвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Спартак
1 : 2
29.08.2019
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Брага
1 : 0
22.08.2019
Спартак
63' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
2 : 1
15.08.2019
Тун
70' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Тун
2 : 3
08.08.2019
Спартак
86' - 90'
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