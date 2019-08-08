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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тун - Спартак
Тун - Спартак: обзор матча 08 августа 2019
Тун
08.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Спартак
52'
Н. Хефти
59'
С. Рапп
21'
Э. Понсе
29'
З. Бакаев
73'
З. Бакаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
С. Жиго
86'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Бакаев
Замена
Д. Саланович
️️️️
С. Йосс
77'
73'
ГОЛ! 2:3!
З. Бакаев
Пас отдал
А. Шюррле
72'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Р. Мирзов
66'
Пенальти не реализован!
А. Шюррле
60'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Джано
ГОЛ! 2:2!
С. Рапп
Пас отдал
М. Тосетти
59'
58'
Желтая карточка
А. Максименко
ГОЛ! 1:2!
Н. Хефти
52'
Желтая карточка
Н. Хавенаар
50'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Р. Мунси
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
З. Бакаев
Пас отдал
Джано
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Понсе
Желтая карточка
Б. Стильхарт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
39
Свен Йосс
ЛЗ
4
Мигель Родригес
ЦЗ
5
Никки Хавенаар
ЦЗ
31
Стефан Гларнер
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
3
Лукас Шинкель
ЦП
27
Мигель Кастроман
ПП
7
Симоне Рапп
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тун
30
Андреас Хирцель
ВР
22
Крис Каблан
ЛЗ
16
Джастин Рот
ОП
23
Маттео Тосетти
ЦП
21
Урош Васич
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
4-4-2
91
Февр
39
Йосс
4
Родригес
5
Хавенаар
31
Гларнер
20
Хефти
4
Стильхарт
3
Шинкель
27
Кастроман
20
Мунси
7
Рапп
3-3-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
47
Зобнин
7
Джано
99
Гулиев
15
Рассказов
7
Бакаев
9
Понсе
27
Мирзов
20
Мунси
23
Тосетти
23
Тосетти
20
Мунси
39
Йосс
11
Саланович
11
Саланович
39
Йосс
7
Бакаев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
7
Бакаев
7
Джано
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Джано
27
Мирзов
88
Ташаев
88
Ташаев
27
Мирзов
Остались в запасе
Тун
Спартак
16
Джастин Рот
ОП
22
Крис Каблан
ЛЗ
21
Урош Васич
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
30
Андреас Хирцель
ВР
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Джастин Рот
ОП
22
Крис Каблан
ЛЗ
21
Урош Васич
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
30
Андреас Хирцель
ВР
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Тун - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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