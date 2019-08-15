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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Тун
Спартак - Тун: обзор матча 15 августа 2019
Спартак
15.08.2019, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Тун
52'
Э. Понсе
58'
А. Шюррле
7'
С. Гларнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Тун
89'
Желтая карточка
К. Каблан
Замена
Джано
️️️️
А. Шюррле
88'
79'
Замена
Д. Саланович
️️️️
Н. Суттер
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
З. Бакаев
77'
71'
Замена
Р. Мунси
️️️️
С. Йосс
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Р. Мирзов
70'
63'
Замена
Р. Гелми
️️️️
К. Фаткич
ГОЛ! 2:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Р. Мирзов
58'
52'
Желтая карточка
Н. Хавенаар
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
Пас отдал
А. Шюррле
52'
Желтая карточка
А. Гулиев
47'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Гларнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тун
91
Гийом Февр
ВР
22
Крис Каблан
ЛЗ
39
Свен Йосс
ЛЗ
5
Никки Хавенаар
ЦЗ
34
Никола Суттер
ЦЗ
31
Стефан Гларнер
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
27
Мигель Кастроман
ПП
7
Симоне Рапп
ЦФ
6
Кенан Фаткич
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Тун
30
Андреас Хирцель
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
4
Мигель Родригес
ЦЗ
21
Урош Васич
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
4-3-1-2
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
47
Зобнин
20
Шюррле
99
Гулиев
7
Бакаев
27
Мирзов
9
Понсе
3-2-3-2
91
Февр
22
Каблан
5
Хавенаар
34
Суттер
31
Гларнер
39
Йосс
27
Кастроман
4
Стильхарт
20
Хефти
6
Фаткич
7
Рапп
27
Мирзов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
27
Мирзов
20
Шюррле
7
Джано
7
Джано
20
Шюррле
7
Бакаев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Бакаев
6
Фаткич
5
Гелми
5
Гелми
6
Фаткич
39
Йосс
20
Мунси
20
Мунси
39
Йосс
34
Суттер
11
Саланович
11
Саланович
34
Суттер
Остались в запасе
Спартак
Тун
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
21
Урош Васич
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
30
Андреас Хирцель
ВР
4
Мигель Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
Остались в запасе
21
Урош Васич
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
30
Андреас Хирцель
ВР
4
Мигель Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Статистика матча Спартак - Тун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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