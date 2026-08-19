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«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:47
Лех - Тун
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
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1.90
Победа «Леха» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Европы между польским «Лехом» и швейцарским «Туном» пройдет 20 августа в Познани на Городском стадионе. Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – четыре победы подряд, пять матчей с голами и три сухих матча, тогда как гости демонстрируют атакующий футбол, но имеют серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2,60 гола за последние пять игр. Разница в классе между командами ощутима, и «Лех» является явным фаворитом. Сможет ли швейцарский клуб преподнести сюрприз и дать бой польскому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Леха» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Польский клуб выиграл четыре последних матча, не пропускает в трех встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола и пропускает всего 1,00 гола. Голевая серия хозяев насчитывает пять матчей, а их защита выглядит организованной и дисциплинированной. В предыдущем раунде квалификации «Лех» уверенно прошел фарерский «КИ Клаксвик» (1-0 дома и 5-0 на выезде), не пропустив ни одного гола. В чемпионате Польши команда также на ходу: победы над «Пястом» (3-0) и «Вечистой» (2-1). Домашняя поддержка на Городском стадионе в Познани станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Тун» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр швейцарцы забивают 2,60 гола и забивают в четырех последних матчах. В предыдущем раунде квалификации «Тун» уверенно прошел исландский «Викингур Рейкьявик» (3-0 дома и 2-3 на выезде), а в Кубке Швейцарии разгромил «Саксон Спорт» (6-0). Однако защита гостей выглядит крайне ненадежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,60 гола, что является серьезной проблемой. В чемпионате Швейцарии «Тун» потерпел разгром от «Янг Бойз» (0-6), что наглядно демонстрирует уязвимость обороны против сильных соперников. Против такого организованного соперника, как «Лех», гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, несмотря на их атакующий потенциал.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Леха». Хозяева имеют более высокий класс, надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости, несмотря на атакующую мощь, слишком много пропускают и уступают в организованности. Ожидается, что «Лех» продолжит свою победную серию и добьется победы с разницей минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Леха» впечатляет – четыре победы подряд, пять матчей с голами и три сухих матча, тогда как «Тун» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, польский клуб является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
9
Забитых мячей
2
4.5
В среднем за матч
1
7:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
Самая крупная ничья
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Матеуш Лиш
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
21
Пабло Родригес
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Тун
1
Никлас Штеффен
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
27
Майкл Хьюле
ЦЗ
78
Вальмир Матоши
ЛВ
16
Джастин Рот
ОП
13
Нассим Зоукит
ОП
70
Нильс Райхмут
ПП
47
Фабио Фехр
ПП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
33
Марк Гутбуб
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Лех
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
53
Karol Delikat
ЦП
7
Янник Аньеро
ЦФ
56
Wojciech Szymczak
ЦФ
Тун
5
Николас Бюрги
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ПЗ
18
Tom Strannegård
ЦП
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
30
Нико Майер
АП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Фуркан Дурсун
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лиш
27
72
Скшипчак
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
77
Пальма
10
Валемарк
17
Саядманеш
21
Родригес
3-2-2-1-2
1
Штеффен
19
Бамерт
23
Бюрки
27
Хьюле
16
Рот
13
Зоукит
47
Фехр
70
Райхмут
78
Матоши
33
Гутбуб
96
Лабе
77
Пальма
5
Берггрен
5
Берггрен
77
Пальма
21
Родригес
20
Гумни
20
Гумни
21
Родригес
43
Козубал
53
53
43
Козубал
10
Валемарк
11
Хаканс
11
Хаканс
10
Валемарк
70
Райхмут
5
Бюрги
5
Бюрги
70
Райхмут
96
Лабе
37
Далер
37
Далер
96
Лабе
27
Хьюле
18
18
27
Хьюле
33
Гутбуб
9
Дурсун
9
Дурсун
33
Гутбуб
Остались в запасе
Лех
Тун
7
Янник Аньеро
ЦФ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
56
Wojciech Szymczak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
20
Riccardo Braschi
ЦФ
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
30
Нико Майер
АП
80
Simon Lengen
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Остались в запасе
7
Янник Аньеро
ЦФ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
56
Wojciech Szymczak
ЦФ
Остались в запасе
20
Riccardo Braschi
ЦФ
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
30
Нико Майер
АП
80
Simon Lengen
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Мауро Лустринелли

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Леха» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, три сухих матча), имеют надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в классе. Ожидаем, что «Лех» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Леха» с форой (-1) с коэффициентом 1.90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Лехом» и «Туном» состоится 20 августа 2026 года в Познани на Городском стадионе и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

1.90
Победа «Леха» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Тун Лех
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