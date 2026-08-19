Матч плей-офф Лиги Европы между польским «Лехом» и швейцарским «Туном» пройдет 20 августа в Познани на Городском стадионе. Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – четыре победы подряд, пять матчей с голами и три сухих матча, тогда как гости демонстрируют атакующий футбол, но имеют серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2,60 гола за последние пять игр. Разница в классе между командами ощутима, и «Лех» является явным фаворитом. Сможет ли швейцарский клуб преподнести сюрприз и дать бой польскому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Леха» говорит их впечатляющая форма и надежная игра в обороне. Польский клуб выиграл четыре последних матча, не пропускает в трех встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола и пропускает всего 1,00 гола. Голевая серия хозяев насчитывает пять матчей, а их защита выглядит организованной и дисциплинированной. В предыдущем раунде квалификации «Лех» уверенно прошел фарерский «КИ Клаксвик» (1-0 дома и 5-0 на выезде), не пропустив ни одного гола. В чемпионате Польши команда также на ходу: победы над «Пястом» (3-0) и «Вечистой» (2-1). Домашняя поддержка на Городском стадионе в Познани станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Тун» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр швейцарцы забивают 2,60 гола и забивают в четырех последних матчах. В предыдущем раунде квалификации «Тун» уверенно прошел исландский «Викингур Рейкьявик» (3-0 дома и 2-3 на выезде), а в Кубке Швейцарии разгромил «Саксон Спорт» (6-0). Однако защита гостей выглядит крайне ненадежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,60 гола, что является серьезной проблемой. В чемпионате Швейцарии «Тун» потерпел разгром от «Янг Бойз» (0-6), что наглядно демонстрирует уязвимость обороны против сильных соперников. Против такого организованного соперника, как «Лех», гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, несмотря на их атакующий потенциал.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Леха». Хозяева имеют более высокий класс, надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости, несмотря на атакующую мощь, слишком много пропускают и уступают в организованности. Ожидается, что «Лех» продолжит свою победную серию и добьется победы с разницей минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Леха» впечатляет – четыре победы подряд, пять матчей с голами и три сухих матча, тогда как «Тун» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, польский клуб является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Леха» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, три сухих матча), имеют надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости уязвимы в обороне и уступают в классе. Ожидаем, что «Лех» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Леха» с форой (-1) с коэффициентом 1.90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Лехом» и «Туном» состоится 20 августа 2026 года в Познани на Городском стадионе и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.