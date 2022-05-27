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Лоренцо Мельгарехо
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Лоренцо Мельгарехо - новости
#25 | Полузащитник
Имя
Лоренцо
Фамилия
Мельгарехо
Состав
Без клуба
Родной город
Лома Гранде
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
10 августа 1990 (32 года)
Рост
178
Вес
70
Стоимость:
€ 2,50
млн
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27 мая 2022
07:41
Экс-спартаковцы Роша и Мельгарехо забили в один день на Кубке Либертадорес
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12:43
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
15
1 июля 2020
17:46
Видео
«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле
10
8 июня 2020
11:41
Вагнер Лав сможет играть за ЦСКА только со следующего сезона
6
6 июня 2020
11:20
Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды
11
14 мая 2020
13:41
Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»
2
9 мая 2020
09:54
Агент подтвердил, что Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами
3
8 мая 2020
22:52
Мельгарехо: «Вероятнее всего, покину «Спартак»
6
21 апреля 2020
01:00
Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»
9
17 апреля 2020
16:48
Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе из «Спартака»
2
12:37
«Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»
14
22 марта 2020
16:16
Мельгарехо рассказал парагвайскому изданию, что в России за несоблюдение карантина сажают в тюрьму на пять лет
26
27 января 2020
07:53
Агент Мельгарехо: «В феврале обсудим с Цорном новый контракт»
1
8 января 2020
17:52
Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»
8
10:36
Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»
8
8 декабря 2019
17:56
Тиль, Мельгарехо, Мирзов – в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»; Песьяков, Попов, Ионов сыграют у южан
34
7 декабря 2019
13:15
Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»
18
6 декабря 2019
14:52
Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо
9
5 декабря 2019
14:41
Видео
Тиль: «Джано и Мельгарехо в раздевалке извинились, и инцидент был исчерпан»
3
2 декабря 2019
21:46
Видео
Sport24: «Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»
30
08:54
Видео
В матче с «Зенитом» между Джано и Мельгарехо произошел конфликт
42
2 ноября 2019
13:56
Мельгарехо – лучший бомбардир «Спартака» среди нынешних игроков клуба; Ларссон на этой неделе вышел на третье место
12
10:37
Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая
30 октября 2019
10:22
Мельгарехо: «Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание»
7
27 октября 2019
15:40
Мурило, Ал. Миранчук, Эдер сыграют против «Спартака»; Тедеско выпустил Кутепова, Мельгарехо, Умярова
46
19 октября 2019
15:25
Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей
25
29 сентября 2019
18:58
Видео
Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна
4
15:35
Кутепов, Мельгарехо, Понсе – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Малых, Аюпов, Мишкич сыграют у гостей
13
31 августа 2019
08:44
Агент: «Думаю, Мельгарехо останется в «Спартаке» как минимум до зимы»
4
12 августа 2019
06:50
Мельгарехо провел 100-й матч за «Спартак»
2
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