Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»

Полузащитники «Спартака» Лоренцо Мельгарехо и Джано во время матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) устроили стычку. Клуб оштрафовал игроков.

«Мельгарехо и Джано в качестве штрафа за свою стычку оплатят командный ужин с семьями. Ожидается, что мероприятие влетит для каждого минимум в 10 тысяч долларов», – пишет журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.