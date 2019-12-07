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  • Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»

Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»

7 декабря 2019, 13:15
18

Полузащитники «Спартака» Лоренцо Мельгарехо и Джано во время матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) устроили стычку. Клуб оштрафовал игроков.

«Мельгарехо и Джано в качестве штрафа за свою стычку оплатят командный ужин с семьями. Ожидается, что мероприятие влетит для каждого минимум в 10 тысяч долларов», – пишет журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.

  • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
  • Завтра, 8-го декабря, команда сыграет с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ.
  • Джано выступает за «Спартак» в течение десяти лет.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (18)
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Decorhome
1575714248
Хорошее наказание. Хороший ход
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kvm
1575718244
не фига у жён аппетит - на 20к грина нажрать
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ivanthebest
1575718285
Не правы конечно оба, но, в этой ситуации правда на стороне Мельгарехо. Парагваец вышел и тут же создал для команды 2 момента, в то время как Жано, в очередной раз просто растворился на поле, делая к тому же одни обрезы и ходя по полю пешком. За это наверняка и предъявил Мельгарехо. Я удивляюсь, почему в команде ещё никто не насунул Жано за такую посредственную игру, в течении уже которого года.
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vka1970
1575719644
Ни чего у них аппетит. На 10 т.американских жмуриков с рыла. Красиво жить не запретишь.
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piligrim1986
1575720043
пусть лучше ужин болельщикам оплатят
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seth343
1575730215
Так и должно быть...
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NEONFOL
1575732735
по 700.000 рубликов, не дороговатый штрафик то?
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aleksandr1969
1575737133
Все правильно лучше пропить и прожрать. Лучше б в какой-нибудь фонд для больных или детей направили. Тфу на вас.
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zigbert
1575738618
Случай редкий но пусть он послужит им хорошим уроком.
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JTherry
1575740507
а меню опубликовать можно на 20 тысяч долларов?))
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