Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»

Ни чего у них аппетит.
На 10 т.американских жмуриков с рыла.
Красиво жить не запретишь.
Полузащитники «Спартака» Лоренцо Мельгарехо и Джано во время матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) устроили стычку. Клуб оштрафовал игроков.
«Мельгарехо и Джано в качестве штрафа за свою стычку оплатят командный ужин с семьями. Ожидается, что мероприятие влетит для каждого минимум в 10 тысяч долларов», – пишет журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.
- Завтра, 8-го декабря, команда сыграет с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ.
- Джано выступает за «Спартак» в течение десяти лет.