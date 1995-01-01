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    Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»

    Полузащитники «Спартака» Лоренцо Мельгарехо и Джано во время матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) устроили стычку. Клуб оштрафовал игроков.

    «Мельгарехо и Джано в качестве штрафа за свою стычку оплатят командный ужин с семьями. Ожидается, что мероприятие влетит для каждого минимум в 10 тысяч долларов», – пишет журналист издания Sport24 Максим Алланазаров.

    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
    • Завтра, 8-го декабря, команда сыграет с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ.
    • Джано выступает за «Спартак» в течение десяти лет.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10691

      vka1970 3 минуты назад

      Ни чего у них аппетит.
      На 10 т.американских жмуриков с рыла.
      Красиво жить не запретишь.

      0
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      Рейтинг: +1210

      Genz 5 минут назад

      От такой жирной еды на шару жены секса захотят в туалете. Зачем жён тащить в конгломерат. Сами приготовят пищу.

      0
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      Рейтинг: +6983

      ivanthebest 26 минут назад

      Не правы конечно оба, но, в этой ситуации правда на стороне Мельгарехо. Парагваец вышел и тут же создал для команды 2 момента, в то время как Жано, в очередной раз просто растворился на поле, делая к тому же одни обрезы и ходя по полю пешком. За это наверняка и предъявил Мельгарехо.

      Я удивляюсь, почему в команде ещё никто не насунул Жано за такую посредственную игру, в течении уже которого года.

      2
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      Рейтинг: +967

      kvm 26 минут назад

      не фига у жён аппетит - на 20к грина нажрать

      2
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      Рейтинг: +16115

      DVOK68 42 минуты назад

      Жано вообще давно должен оплачивать ужин всем тем кто ожидал от него игры
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      2
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      Рейтинг: +1637

      giluxa1963 57 минут назад

      и пусть тосты произносят во здравия друг друга

      0
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      Рейтинг: +1228

      Decorhome 1 час назад

      Хорошее наказание. Хороший ход

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