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  • Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»

Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»

21 апреля 2020, 01:00
9

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о том, что по окончании сезона клуб покинут полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо.

«Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого футболиста – огромный минус, как в раздевалке, так и для меня, как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Джикия.

  • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
  • С тех пор парагваец провел 116 матчей, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.
  • Шюррле в текущем сезоне играл за московскую команду на правах аренды.
  • Немец отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Джикия Георгий Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (9)
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piligrim1986
1587447430
причем тут раздевалка, если он сдулся на поле?
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vka1970
1587450858
Это всё фигня.Рос футбол вообще рискует в ближайшее время потерять много хороших исполнителей если с данной пандемией не удастся разобраться в ближайшие 4 - 6 месяцев.
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New Life
1587451104
"Мутко против" замутил по этим двум парням, но Спартак подтвердил только, что не будет продлевать Шюрлика. Агент Мельги сказал, что он не уходит. Теперь Джикия отметился. Нет дыма без огня ? Или журналюги гадят ?
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морозз
1587451274
Оба перестали прогрессировать...один по своей лени а вот другой по причине травм и растренированности ! Вывод простой и очевидный!
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serppion
1587460818
Клуб решил, что расстанется с Шюррле и Мельгарехо - так и будет! И не дело капитана обмусоливать решение руководства и выпячивать свое недовольство. Искореняли, искореняли гниль в спартаковском составе, да не искоренили. Что-то в последнее время Джикия слишком говорливым стал, польстился дзюбинские лавры болтуна?
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JTherry
1587467292
"...уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают" ...все знают, что Мельгарехо перестал прогрессировать, перестал забивать из самых выгодных позиций, а Шюррле вообще не играет, а постоянно лечится... не вижу из-за чего нужно сожалеть... настоящей потерей для Спартака были переходы Промеса и Зе Луиша
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zigbert
1587555605
Об уходе Мельгарехо речи пока не шло. Что касается Шюррле то Тедеско больше знает от кого надо освобождаться в первую очередь.
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