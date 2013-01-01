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    Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о том, что по окончании сезона клуб покинут полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо.

    «Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

    А что касается Шюррле, то уход такого футболиста – огромный минус, как в раздевалке, так и для меня, как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Джикия.

    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
    • С тех пор парагваец провел 116 матчей, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.
    • Шюррле в текущем сезоне играл за московскую команду на правах аренды.
    • Немец отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2239

      alarm 3 минуты назад

      ахаха, и этот про раздевалку! дело дезеува в спартаке живёт и развивается, позор хрякам!

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