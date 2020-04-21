Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о том, что по окончании сезона клуб покинут полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо.

«Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого футболиста – огромный минус, как в раздевалке, так и для меня, как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Джикия.