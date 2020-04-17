«Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»

По окончании нынешнего сезона полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо уйдут из «Спартака», утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что клуб решил не продлевать контракт с парагвайцем, а также не выкупать контракт немца у дортмундской «Боруссии».