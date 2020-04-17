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«Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»

17 апреля 2020, 12:37
14

По окончании нынешнего сезона полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо уйдут из «Спартака», утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что клуб решил не продлевать контракт с парагвайцем, а также не выкупать контракт немца у дортмундской «Боруссии».

  • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
  • С тех пор хавбек провел 116 матчей, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.
  • Шюррле в текущем сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

Специализируется на инсайдах о спорте, в частности, о футболе. Число подписчиков - более 26 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (14)
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кто там
1587117186
Как по мне, так свинки Пеппы из тарасовки сделают ошибку совершив это. Мельгарехо хоть и звёзд с неба не хватает, но как замена довольно таки не плох. А Шюррле нужно как миниму аренду продлить, всё равно мастерство видно.
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моэм
1587117949
Мельгарехо - это стойкий оловянный солдатик...вот уже третий год подряд его выгоняют , а вылетают другие.
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морозз
1587119127
Мельгареха хороший футболист но индивидуалист до глубины души и часто порет моменты создаваемые группой атаки Спартака! Шуррле чемпион мира, но болячки походу победили в нём футболиста! Согласен что оба ничем не могут помочь Спартаку, им надо идти в Зенит...там всякий хлам подбирают!
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New Life
1587121689
Мельга мог бы пригодиться. Федун оптимизирует расходы ?
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sergeyshubin
1587123164
Шуррле не в ту команду приехал, он бы Ростову пригодился или Зениту, а Мельгарехо то зачем отпускать? Норм игрок, да и в спартак вроде вписался
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Добрый Бобер
1587125001
Ну, значит так надо.
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zigbert
1587192898
Возможно Шюррле уйдет. А вот Мельгарехо останется.
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