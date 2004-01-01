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    «Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»

    По окончании нынешнего сезона полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо уйдут из «Спартака», утверждает телеграм-канал «Мутко против».

    Сообщается, что клуб решил не продлевать контракт с парагвайцем, а также не выкупать контракт немца у дортмундской «Боруссии».

    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
    • С тех пор хавбек провел 116 матчей, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.
    • Шюррле в текущем сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Специализируется на инсайдах о спорте, в частности, о футболе. Число подписчиков - более 26 тысяч человек.

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2845

      морозз 1 минуту назад

      Мельгареха хороший футболист но индивидуалист до глубины души и часто порет моменты создаваемые группой атаки Спартака! Шуррле чемпион мира, но болячки походу победили в нём футболиста! Согласен что оба ничем не могут помочь Спартаку, им надо идти в Зенит...там всякий хлам подбирают!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      alarm 20 минут назад

      все бегут из спартака! позор рылам 8 место!

      -2
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      Рейтинг: +410

      моэм 21 минуту назад

      Мельгарехо - это стойкий оловянный солдатик...вот уже третий год подряд его выгоняют , а вылетают другие.

      0
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      Рейтинг: +1333

      Genz 24 минуты назад

      Скоро все покинут Спартак. Когда кароновирус закончится сроки контактов закончатся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      Борат 29 минут назад

      стыдно за пищевиков !
      столько народных нефтедолларов проср*ли на этих гастролёров !
      позор хрякам !
      гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      кто там 34 минуты назад

      Как по мне, так свинки Пеппы из тарасовки сделают ошибку совершив это.
      Мельгарехо хоть и звёзд с неба не хватает, но как замена довольно таки не плох.
      А Шюррле нужно как миниму аренду продлить, всё равно мастерство видно.

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