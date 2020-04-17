«Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»

По окончании нынешнего сезона полузащитники Андре Шюррле и Лоренцо Мельгарехо уйдут из «Спартака», утверждает телеграм-канал «Мутко против».
Сообщается, что клуб решил не продлевать контракт с парагвайцем, а также не выкупать контракт немца у дортмундской «Боруссии».
- Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
- С тех пор хавбек провел 116 матчей, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.
- Шюррле в текущем сезоне отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами в 18 играх.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Специализируется на инсайдах о спорте, в частности, о футболе. Число подписчиков - более 26 тысяч человек.