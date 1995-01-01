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    Вагнер Лав сможет играть за ЦСКА только со следующего сезона

    Юридическая компания «SILA International Lawyers» разъяснила порядок заявки футболистов на концовку сезона РПЛ.

    «В последнее время получаем огромное количество запросов по поводу возможности заявки футболистов на конец этого сезона. РФС подготовил поправки в регламент по статусу и переходам футболистов, которые будут приняты на ближайшем исполкоме и которые даже мы поняли раза с пятого. Вот перевод с юридического на русский.

    Кого можно заявить на конец этого сезона за клубы РПЛ и ФНЛ (только для тех, кто еще играет в кубке): 1) Игроков моложе 23 лет из своей спортшколы; 2) Игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020 (нужно, так как первоначальная аренда не может быть более года); 3) Игрока, который был у вас в аренде и у него закончился договор с основным клубом; 4) Игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб; 5) Игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон (например, Армавир, Псков, Луч).

    Таким образом, РФС сохраняет целостность составов не позволяя клубам делать серьезные усиления по ходу сезона, но соблюдая права футболистов у которых что-то пошло не так. Весьма разумно и оправдано. Деспотович, Мельгарехо, Вагнер, Меркулов и другие топы смогут сыграть только в следующем чемпионате РПЛ», – говорится в публикации компании.

    Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»

    Источник: Телеграм-канал «SILA International Lawyers»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3047

      морозз 12 минут назад

      Бомжи не хотят рисковать чемпионством, никаких Лавов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      AleSan4es 1 час назад

      Боятся коняшек) он бы дубль бомжам, и трешку мясу отгрузил)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1379

      Cleaner 1 час назад

      Все логично. Доигрывать ведь будут весенние игры.

      0
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      Рейтинг: +733

      кто там 1 час назад

      Какое отношение к футболу это компания имеет? Они свободные агенты, ТО должно открыться и вперед.

      0
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