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    Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

    «О Вагнере в ЦСКА. Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства – компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой цепануть Лигу чемпионов, и если не удается – финиш все равно очень плотный и ставки высоки.

    Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. На эти полтора-два месяца. Он свободный агент. Таких могут разрешить дозаявить в ближайшее время, вопрос на рассмотрении в УЕФА. Может, и не решатся.

    Но эмоциональный допинг все равно произойдет. С нами же происходит сейчас. Улыбаемся, ищем актуальные фотографии этой бразильской панды, обсуждаем. То же будет и с командой. Вагнер – легенда клуба. Шансы несколько возрастают.

    А потом?А потом Вагнеру надо срочно валить.) С единственной целью – поиграть где-то еще и ЕЩЕ РАЗ успеть вернуться в ЦСКА. Шутка», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
    • Ожидается, что сегодня игрок сообщит о возвращении в Россию.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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