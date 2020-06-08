Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

«О Вагнере в ЦСКА. Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства – компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой цепануть Лигу чемпионов, и если не удается – финиш все равно очень плотный и ставки высоки.

Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. На эти полтора-два месяца. Он свободный агент. Таких могут разрешить дозаявить в ближайшее время, вопрос на рассмотрении в УЕФА. Может, и не решатся.

Но эмоциональный допинг все равно произойдет. С нами же происходит сейчас. Улыбаемся, ищем актуальные фотографии этой бразильской панды, обсуждаем. То же будет и с командой. Вагнер – легенда клуба. Шансы несколько возрастают.

А потом?А потом Вагнеру надо срочно валить.) С единственной целью – поиграть где-то еще и ЕЩЕ РАЗ успеть вернуться в ЦСКА. Шутка», – написал Уткин в своем телеграм-канале.