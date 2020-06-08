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  • Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»

Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»

8 июня 2020, 09:51
3

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о возможном возвращении в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

«О Вагнере в ЦСКА. Серьезно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства – компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой цепануть Лигу чемпионов, и если не удается – финиш все равно очень плотный и ставки высоки.

Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. На эти полтора-два месяца. Он свободный агент. Таких могут разрешить дозаявить в ближайшее время, вопрос на рассмотрении в УЕФА. Может, и не решатся.

Но эмоциональный допинг все равно произойдет. С нами же происходит сейчас. Улыбаемся, ищем актуальные фотографии этой бразильской панды, обсуждаем. То же будет и с командой. Вагнер – легенда клуба. Шансы несколько возрастают.

А потом?А потом Вагнеру надо срочно валить.) С единственной целью – поиграть где-то еще и ЕЩЕ РАЗ успеть вернуться в ЦСКА. Шутка», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
  • Ожидается, что сегодня игрок сообщит о возвращении в Россию.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Уткин Василий
Комментарии (3)
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Plyash
1591630746
Согласен, Лав способен завести своим примером ребят на большее,чем они сами от себя ожидают.Игрок от Бога, молодёжь многому научит и за собой потянет.
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paracetamol
1591632880
Бразильская панда, говорите? Оригинально-с-с-сс! Я бы покруче назвал, но забанить могут.
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zigbert
1591702403
Уткин прав. Для ЦСКА он может оказаться "свежей струей".
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